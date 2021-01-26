«Челси» выплатит Лэмпарду всю зарплату до конца контракта

Несмотря на увольнение с поста главного тренера, Фрэнк Лэмпард получит всю зарплату по контракту с «Челси». Формально соглашение не разорвали.

Лэмпард получит деньги за весь период до конца контракта (до лета). Годовая зарплата тренера – 4,5 миллиона евро в год.

Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.

Лондонцы занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

Новым тренером команды, вероятно, станет Томас Тухель.

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