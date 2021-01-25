Кучаев и Набабкин вернулись к тренировкам в общей группе ЦСКА

Футболисты ЦСКА Константин Кучаев и Кирилл Набабкин вернулись к тренировкам в общей группе.

«Большое событие сегодняшней тренировки! Наба и Кучай работали в общей группе. Но пока частично: провели разминочную часть и поработали с мячом. В игровых упражнениях пока не участвуют, заменяя их бегами», – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Набабкин восстановился после разрыва крестообразной связки колена. Футболист провел три матча в этом сезоне.

Кучаев повредил мениск в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1).