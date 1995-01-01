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    Metaratings: «Ростов» хочет вернуть Гулиева

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вновь может перейти в «Ростов». Он выступал за команду в 2018 году.

    Сейчас Гулиев находится в расположении «Спартака-2», выступающего в ФНЛ.

    • В январе 2019 года «Спартак» вернул Гулиева за миллион евро.
    • Гулиев последний раз выходил на поле за основную команду «Спартака» 4 ноября 2019 года.
    • Гулиев отстранен от работы с 1-й командой главным тренером Доменико Тедеско.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26310

      oyabun 23 минуты назад

      Да пора уже расставаться с этим и подобным неликвидом, коего в Спартаке скопилось неприлично много. За любые, даже небольшие деньги.

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