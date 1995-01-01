Metaratings: «Ростов» хочет вернуть Гулиева

Да пора уже расставаться с этим и подобным неликвидом, коего в Спартаке скопилось неприлично много. За любые, даже небольшие деньги.
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вновь может перейти в «Ростов». Он выступал за команду в 2018 году.
Сейчас Гулиев находится в расположении «Спартака-2», выступающего в ФНЛ.
- В январе 2019 года «Спартак» вернул Гулиева за миллион евро.
- Гулиев последний раз выходил на поле за основную команду «Спартака» 4 ноября 2019 года.
- Гулиев отстранен от работы с 1-й командой главным тренером Доменико Тедеско.