Каррера: «Кокорин подходит «Фиорентине». Он сможет адаптироваться»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я думаю, что Александр подходит «Фиорентине»! Он сможет адаптироваться, у этого футболиста есть все технические и физические качества для этого», – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов. «Спартак» намерен продать россиянина и получить деньги уже сейчас.