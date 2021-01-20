Каррера: «Кокорин подходит «Фиорентине». Он сможет адаптироваться»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Я думаю, что Александр подходит «Фиорентине»! Он сможет адаптироваться, у этого футболиста есть все технические и физические качества для этого», – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов. «Спартак» намерен продать россиянина и получить деньги уже сейчас.
- По информации журналиста Скиры, «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.
Источник: «Спорт-Экспресс»