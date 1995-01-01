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    Каррера: «Кокорин подходит «Фиорентине». Он сможет адаптироваться»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «Я думаю, что Александр подходит «Фиорентине»! Он сможет адаптироваться, у этого футболиста есть все технические и физические качества для этого», – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов. «Спартак» намерен продать россиянина и получить деньги уже сейчас.

    • По информации журналиста Скиры, «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт.
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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