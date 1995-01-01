«Я верю в Златана». Ибрагимович – о чемпионстве «Милана»

Я мечтаю о чемпионстве Милана!!!!
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о борьбе за победу в Серии А.
«Я верю в себя, я верю в Златана.
Возвращение в «Милан» сильно изменило меня, я счастлив», – цитирует Ибрагимовича Goal.com.
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о борьбе за победу в Серии А.
«Я верю в себя, я верю в Златана.
Возвращение в «Милан» сильно изменило меня, я счастлив», – цитирует Ибрагимовича Goal.com.
Я мечтаю о чемпионстве Милана!!!!