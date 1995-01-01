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    «Я верю в Златана». Ибрагимович – о чемпионстве «Милана»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о борьбе за победу в Серии А.

    «Я верю в себя, я верю в Златана.

    Возвращение в «Милан» сильно изменило меня, я счастлив», – цитирует Ибрагимовича Goal.com.

    • «Милан» идет на первом месте в Серии А, опережая «Интер» на три очка.
    • Ибрагимович забивает 23 календарных года подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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