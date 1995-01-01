«Я верю в Златана». Ибрагимович – о чемпионстве «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о борьбе за победу в Серии А.

«Я верю в себя, я верю в Златана.

Возвращение в «Милан» сильно изменило меня, я счастлив», – цитирует Ибрагимовича Goal.com.