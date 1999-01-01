Ибрагимович забивает 23 календарных года подряд

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри».

Это его первые голы в 2021-м календарном году.

Таким образом, шведский форвард забивает 23 года подряд – начиная с 1999-го.

Дебютный гол Ибрагимовича в профессиональной карьере датирован 29 октября 1999 года. Это было 7752 дня назад.

Ибрагимович впервые забил в девяти матчах подряд, в которых он выходил в старте