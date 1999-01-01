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    Ибрагимович забивает 23 календарных года подряд

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри».

    Это его первые голы в 2021-м календарном году.

    Таким образом, шведский форвард забивает 23 года подряд – начиная с 1999-го.

    Дебютный гол Ибрагимовича в профессиональной карьере датирован 29 октября 1999 года. Это было 7752 дня назад.

    Ибрагимович впервые забил в девяти матчах подряд, в которых он выходил в старте

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    Источник: Squawka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1319

      DMитрий 22 минуты назад

      Ибрагимович забивает 23 календарных года подряд, тем самым побив, вечный рекорд Боба Марли.

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