Аршавин – о реформе РПЛ: «Я против уменьшения числа команд. Стоит продумать систему плей-офф»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах.

Может быть, стоит продумать систему плей-офф. Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмерке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года — и для этих игр хватало времени.

Не знаю, в один сезон сможет ли всe уместиться. В целом я за схему в чемпионате «весна-осень». Так будет намного проще», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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