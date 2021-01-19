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  • Аршавин – о реформе РПЛ: «Я против уменьшения числа команд. Стоит продумать систему плей-офф»

Аршавин – о реформе РПЛ: «Я против уменьшения числа команд. Стоит продумать систему плей-офф»

19 января 2021, 09:57
3

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя я знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах.

Может быть, стоит продумать систему плей-офф. Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмерке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года — и для этих игр хватало времени.

Не знаю, в один сезон сможет ли всe уместиться. В целом я за схему в чемпионате «весна-осень». Так будет намного проще», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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portero
1611047232
Андрюха не прогнулся под официальную линию Зенита, молодца...
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Hektor 84
1611047605
Я тоже считаю зря переходили на осень - весна.
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zigbert
1611141010
Желание что то изменить не всегда идет на пользу. И вот результат - система осень-весна нам ничего не дала.
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