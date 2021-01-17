АПЛ. «Тоттенхэм» впервые с 1975 года обыграл в гостях «Шеффилд Юнайтед» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Шеффилд Юнайтед», идущий последним, вновь уступил на своем поле. «Тоттенхэм» поднялся в зону Лиги чемпионов.

Хын-Мин Сон вышел на второе место в сезоне АПЛ по системе «гол+пас» (18 очков). Лидирует с 23 баллами его партнер Гарри Кейн.

В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» забил пять голов в первые пять минут матчей – это больше любой другой команды.

«Тоттенхэм» победил «Шеффилд Юнайтед» на его поле в рамках чемпионата впервые с 1975 года.

Гарри Кейн стал 18-м футболистом в истории АПЛ с 20 голами из-за пределов штрафной. Столько же мячей в АПЛ из-за пределов штрафной забили Криштиану Роналду и Джанфранко Дзола.

Кейн стал первым с 2003 года игроком АПЛ, забившим в шести подряд матчах в Йоркшире. 18 лет назад это сделал Марк Видука.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Орье, 5; 0:2 – Кейн, 40; 1:2 – Макголдрик, 59; 1:3 – Ндомбеле, 62.

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