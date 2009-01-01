АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Бернли» и обогнал «Челси», «Лидс» уступил «Брайтону»

Завтра в АПЛ матч поинтереснее посмотрим на Сульшера и МЮ, сдюжет или нет...
«Вест Хэм» в очередном туре АПЛ минимально обыграл «Бернли». Команда Дэвида Мойеса поднялась на восьмое место.
В другой встрече выходец из Чемпионшипа «Лидс» уступил «Брайтону», который отдалился от зоны вылета.
«Лидс» впервые с 2014 года проиграл первые три матча года.
«Брайтон» в сезоне АПЛ победил на выезде больше раз (три), чем действующий чемпион «Ливерпуль» (два).
Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур
Гол: 1:0 – Антонио, 9.
Гол: 0:1 – Мопе, 17.