АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Бернли» и обогнал «Челси», «Лидс» уступил «Брайтону»

«Вест Хэм» в очередном туре АПЛ минимально обыграл «Бернли». Команда Дэвида Мойеса поднялась на восьмое место.

В другой встрече выходец из Чемпионшипа «Лидс» уступил «Брайтону», который отдалился от зоны вылета.

«Лидс» впервые с 2014 года проиграл первые три матча года.

«Брайтон» в сезоне АПЛ победил на выезде больше раз (три), чем действующий чемпион «Ливерпуль» (два).

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Вест Хэм – Бернли – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Антонио, 9.

Лидс – Брайтон – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мопе, 17.

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