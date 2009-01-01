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    АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Бернли» и обогнал «Челси», «Лидс» уступил «Брайтону»

    «Вест Хэм» в очередном туре АПЛ минимально обыграл «Бернли». Команда Дэвида Мойеса поднялась на восьмое место.

    В другой встрече выходец из Чемпионшипа «Лидс» уступил «Брайтону», который отдалился от зоны вылета.

    «Лидс» впервые с 2014 года проиграл первые три матча года.

    «Брайтон» в сезоне АПЛ победил на выезде больше раз (три), чем действующий чемпион «Ливерпуль» (два).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Вест Хэм – Бернли – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Антонио, 9.

    Лидс – Брайтон – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мопе, 17.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44315

      portero 19 минут назад

      Завтра в АПЛ матч поинтереснее посмотрим на Сульшера и МЮ, сдюжет или нет...

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