«Тамбов» проведет первый зимний сбор в Крымске

Несмотря на информацию о возможном снятии с РПЛ, «Тамбов» вышел из отпуска. Первый зимний сбор состоится в Крымске.
«Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных поединков», – написал клуб.
- Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
- Долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
- 1-й официальный матч 2021 года «Тамбов» проведет против «Локомотива» в Кубке России.
Источник: официальный сайт «Тамбова»