«Тамбов» проведет первый зимний сбор в Крымске

Несмотря на информацию о возможном снятии с РПЛ, «Тамбов» вышел из отпуска. Первый зимний сбор состоится в Крымске.

«Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных поединков», – написал клуб.