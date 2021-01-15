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    «Тамбов» проведет первый зимний сбор в Крымске

    Несмотря на информацию о возможном снятии с РПЛ, «Тамбов» вышел из отпуска. Первый зимний сбор состоится в Крымске.

    «Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29 января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных поединков», – написал клуб.

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • Долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • 1-й официальный матч 2021 года «Тамбов» проведет против «Локомотива» в Кубке России.

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    Источник: официальный сайт «Тамбова»

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    15.01.2021 23:23
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