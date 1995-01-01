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    «Тамбов» может сняться с РПЛ в конце января

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова не исключила, что решение о снятии команды с чемпионата будет принято уже в этом месяце.

    «Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать.

    Мы планируем первый сбор в Крымске. 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет, значит будем сниматься. Раз мы собираем команду, значит на что-то рассчитываем. Пока трудно сказать, что будет дальше», – сказала Коновалова.

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • Долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.

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    Источник: ТАСС

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