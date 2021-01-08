«Тамбов» может сняться с РПЛ в конце января

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова не исключила, что решение о снятии команды с чемпионата будет принято уже в этом месяце.

«Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать.

Мы планируем первый сбор в Крымске. 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет, значит будем сниматься. Раз мы собираем команду, значит на что-то рассчитываем. Пока трудно сказать, что будет дальше», – сказала Коновалова.