«Ницца» может арендовать Лингарда у «Манчестер Юнайтед»

Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда обсудили с «Ниццей» условия аренды футболиста, сообщает Sky Sport.

Официальные переговоры между клубами об аренде 28-летнего хавбека начнутся в том случае, если «МЮ» примет решение отпустить игрока.