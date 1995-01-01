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    «Ницца» может арендовать Лингарда у «Манчестер Юнайтед»

    Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда обсудили с «Ниццей» условия аренды футболиста, сообщает Sky Sport.

    Официальные переговоры между клубами об аренде 28-летнего хавбека начнутся в том случае, если «МЮ» примет решение отпустить игрока.

    • Ранее сообщалось, что англичане готовы отпустить Лингарда, который в сезоне АПЛ провел всего один матч.
    • 28-летний игрок – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за первую команду выступает с 2011 года.
    • С 2016 года Лингарда вызывают в сборную Англии.

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    Источник: Sky Sports

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