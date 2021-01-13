«Ницца» может арендовать Лингарда у «Манчестер Юнайтед»

Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда обсудили с «Ниццей» условия аренды футболиста, сообщает Sky Sport.
Официальные переговоры между клубами об аренде 28-летнего хавбека начнутся в том случае, если «МЮ» примет решение отпустить игрока.
- Ранее сообщалось, что англичане готовы отпустить Лингарда, который в сезоне АПЛ провел всего один матч.
- 28-летний игрок – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за первую команду выступает с 2011 года.
- С 2016 года Лингарда вызывают в сборную Англии.
Источник: Sky Sports