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    Озил: «Месси был одним из лучших в Испании, но Роналду был лучшим во всех странах, в которых играл»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Месси зарекомендовал себя одним из лучших в Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, в которых играл», – написал Озил в твиттере.

    • Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет.
    • Месси и Роналду вошли в тройку лучших игроков 2020 года по версии ФИФА.
    • Озил играл с Роналду за «Реал» с 2010 по 2013 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Месута Озила

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2132

      FENIX-SL 2 часа назад

      факт
      как и то что талант Месси уже не вывозит возраст
      в отличии от таланта и физики Роналду..который старше

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