Озил: «Месси был одним из лучших в Испании, но Роналду был лучшим во всех странах, в которых играл»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Месси зарекомендовал себя одним из лучших в Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, в которых играл», – написал Озил в твиттере.
- Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет.
- Месси и Роналду вошли в тройку лучших игроков 2020 года по версии ФИФА.
- Озил играл с Роналду за «Реал» с 2010 по 2013 год.
Источник: твиттер Месута Озила