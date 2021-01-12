Озил: «Месси был одним из лучших в Испании, но Роналду был лучшим во всех странах, в которых играл»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси зарекомендовал себя одним из лучших в Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, в которых играл», – написал Озил в твиттере.