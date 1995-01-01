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    Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в перенесенном матче второго тура Примеры против «Атлетика» (3:2).

    Это первые голы аргентинца в 2021-м календарном году.

    Таким образом, Месси забивал в Примере на протяжении 17 последних лет подряд, то есть с 2005 года.

    Как сообщает Gracenote Live, это второй футболист, выступающий в топ-5 лигах Европы, которому удалось подобное. Первым несколько дней назад стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4714

      playsh 1 час назад

      На то они и лучшие игроки мира со времён создания футбола.
      Месси и Роналду,браво!!!

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