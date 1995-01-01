Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в перенесенном матче второго тура Примеры против «Атлетика» (3:2).

Это первые голы аргентинца в 2021-м календарном году.

Таким образом, Месси забивал в Примере на протяжении 17 последних лет подряд, то есть с 2005 года.

Как сообщает Gracenote Live, это второй футболист, выступающий в топ-5 лигах Европы, которому удалось подобное. Первым несколько дней назад стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.