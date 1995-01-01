Mirror: Конте хочет видеть Лингарда в «Интере»

Конте в Интер собирает весь хлам, а потом удивляется почему команда в чистую сливает в Европе
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вскоре может пополнить «Интер». В нем заинтересован главный тренер миланцев Антонио Конте.
«Интер» готов взять Лингарда в аренду, но только в случае ухода Кристиана Эриксена. Датчанин выставлен на трансфер.
- Англичане готовы отпустить Лингарда, который в сезоне АПЛ не провел ни матча.
- 28-летний игрок – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за 1-ю команду выступает с 2011 года.
- С 2016 года Лингарда вызывают в сборную Англии.