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    Mirror: Конте хочет видеть Лингарда в «Интере»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вскоре может пополнить «Интер». В нем заинтересован главный тренер миланцев Антонио Конте.

    «Интер» готов взять Лингарда в аренду, но только в случае ухода Кристиана Эриксена. Датчанин выставлен на трансфер.

    • Англичане готовы отпустить Лингарда, который в сезоне АПЛ не провел ни матча.
    • 28-летний игрок – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за 1-ю команду выступает с 2011 года.
    • С 2016 года Лингарда вызывают в сборную Англии.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11064

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Конте в Интер собирает весь хлам, а потом удивляется почему команда в чистую сливает в Европе

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