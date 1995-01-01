Mirror: Конте хочет видеть Лингарда в «Интере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вскоре может пополнить «Интер». В нем заинтересован главный тренер миланцев Антонио Конте.

«Интер» готов взять Лингарда в аренду, но только в случае ухода Кристиана Эриксена. Датчанин выставлен на трансфер.