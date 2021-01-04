«Тоттенхэм» заинтересован в аренде Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может в январе вернуться в «Тоттенхэм».
По информации The Guardian, лондонский клуб готов арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона.
В случае возвращения датчанина «Тоттенхэм» согласится продать Деле Алли, которым интересуется «ПСЖ».
- В текущем сезоне Эриксен провел за «Интер» 12 матчей, результативными действиями не отличался.
- За «Тоттенхэм» он выступал с 2013 по 2020 год.
- По информации La Gazzetta dello Sport, хавбека также хочет взять в аренду «Валенсия».
Источник: The Guardian