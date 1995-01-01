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    «Тоттенхэм» заинтересован в аренде Эриксена

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может в январе вернуться в «Тоттенхэм».

    По информации The Guardian, лондонский клуб готов арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона.

    В случае возвращения датчанина «Тоттенхэм» согласится продать Деле Алли, которым интересуется «ПСЖ».

    • В текущем сезоне Эриксен провел за «Интер» 12 матчей, результативными действиями не отличался.
    • За «Тоттенхэм» он выступал с 2013 по 2020 год.
    • По информации La Gazzetta dello Sport, хавбека также хочет взять в аренду «Валенсия».

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    Источник: The Guardian

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