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    Эриксен может перейти в «Валенсию»

    «Валенсия» вступила в борьбу за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, испанский клуб заинтересован в аренде 28-летнего футболиста в январе.

    Проблемой может стать зарплата датчанина – «Валенсия» ему столько платить не готова. На хавбека также претендует «ПСЖ».

    • В текущем сезоне Эриксен провел за «Интер» 12 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11055

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да хватит уже чушь писать, какая Валенсия, это клуб бомж

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