Эриксен может перейти в «Валенсию»

Да хватит уже чушь писать, какая Валенсия, это клуб бомж
«Валенсия» вступила в борьбу за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, испанский клуб заинтересован в аренде 28-летнего футболиста в январе.
Проблемой может стать зарплата датчанина – «Валенсия» ему столько платить не готова. На хавбека также претендует «ПСЖ».
- В текущем сезоне Эриксен провел за «Интер» 12 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.