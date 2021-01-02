Эриксен может перейти в «Валенсию»

«Валенсия» вступила в борьбу за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, испанский клуб заинтересован в аренде 28-летнего футболиста в январе.

Проблемой может стать зарплата датчанина – «Валенсия» ему столько платить не готова. На хавбека также претендует «ПСЖ».