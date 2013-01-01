«Чемпионат»: «Сочи» ведет переговоры о покупке Кокорина

«Сочи» заинтересован в возвращении форварда Александра Кокорина. Команда уже ведет переговоры со «Спартаком», пытаясь купить игрока зимой.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов несколько дней назад сообщил, что его клуб попробует вернуть Кокорина.