Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Чемпионат»: «Сочи» ведет переговоры о покупке Кокорина

    «Сочи» заинтересован в возвращении форварда Александра Кокорина. Команда уже ведет переговоры со «Спартаком», пытаясь купить игрока зимой.

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов несколько дней назад сообщил, что его клуб попробует вернуть Кокорина.

    • Кокорин провeл в «Сочи» 2-ю часть прошлого сезона на правах аренды.
    • По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.
    • «Сочи» идет в РПЛ 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7657

      Литейный4 13 минут назад

      С наступающим новым годом! Отдельные поздравления спартаковским девчушкам с этого сайта. Любят они под зенитовских брутальных мужиков ложиться. гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4885

      Krossmen73 58 минут назад

      Не сложилось у Кокорина в Спартаке...не сложилось.Да и желания вливаться в команду у него не было видно.Пусть уходит.А ещё если на нём КБ немного заработают,так это вообще хорошо! Всех с Новым годом!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1978

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да уж скорей бы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16725

      slavutiq70 1 час назад

      Всех с наступающим парни!!!Здоровья и удачи!!!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1174

      Аденн 2 часа назад

      речь о фарм-клупе вонючек, а стыдно за бЗенит, стыдно за это гауно.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6560

      knikos > Аденн 1 час назад

      Речь о Кокорине и Сочи , но бледнокрасный страпононосец взял из своего корыта недоеденных помоев и бросил в ветку. Ну , свинья , чего с него возьмёшь ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1174

      Аденн > knikos 55 минут назад

      а свинья и страпононосец, это ваш папа что ле? Кто же ты тогда, вонючий почитатель СБГТ. А за бЗенит стыдно, стыдно за эту кучу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10479

      JTherry 2 часа назад

      впарить Сочи этот "заговор года" за 5 лимонов со всеми вытекающими накладными расходами - лучший трансфер Спартака) если срастется... прям, новогодний подарочек для болельщиков!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -490

      alarm_иг 2 часа назад

      Сочи - фарм клуб одного клубишки с болот, где процветает глиномесиво под руководством умелого идрочишки. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6560

      knikos > alarm_иг 1 час назад

      Загляни в свой шкаф , мож там кто-то , не Моцарт же , нассал .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3471

      mamba9090909 > alarm_иг 1 час назад

      А какого из?)) И с какого болота? С Сучьего или Козихинского? Их в Москве великое множество. Но судя по намёку на воспитанника Спартака, то не трудно догадаться.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2491

      sobaka120982 2 часа назад

      главное безплатно не смогли подписать а теперь платить надо........ ГОСПОДИ НУ НА КОЙ?????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +680

      DemSerg > sobaka120982 2 часа назад

      с "бесплатно" откат не получишь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -171

      Спартач80 2 часа назад

      Идеальный вариант-взять у них бесплатно и потом продать им же...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16725

      slavutiq70 2 часа назад

      Интересный бизнес у Сочи отдали бесплатно,теперь покупают,,,,А для Спартака только плюс если сбагрят баласт и что то ещё получат за него,,,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4142

      sochi-2013 > slavutiq70 1 час назад

      "Кокорин провeл в «Сочи» 2-ю часть прошлого сезона на правах аренды".
      Для одаренных еще раз!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16725

      slavutiq70 > sochi-2013 1 час назад

      Отвечаю одарённому,Сочи и Зенит одно болото,,,так что не надо про аренду впаривать,Сочи практически фарм клуб Зенита,,,если не тупой то поймёшь,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4142

      sochi-2013 > slavutiq70 12 минут назад

      самому одаренному свинофермы: Спартак тупо удвоил зп, которую предложил Сочи Кокорину, и посадил его на скамейку!
      Учи матчасть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81684
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru