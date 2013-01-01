«Чемпионат»: «Сочи» ведет переговоры о покупке Кокорина

С наступающим новым годом! Отдельные поздравления спартаковским девчушкам с этого сайта. Любят они под зенитовских брутальных мужиков ложиться. гыгыгы
«Сочи» заинтересован в возвращении форварда Александра Кокорина. Команда уже ведет переговоры со «Спартаком», пытаясь купить игрока зимой.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов несколько дней назад сообщил, что его клуб попробует вернуть Кокорина.
- Кокорин провeл в «Сочи» 2-ю часть прошлого сезона на правах аренды.
- По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.
- «Сочи» идет в РПЛ 4-м.