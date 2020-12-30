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    «Хабаровск, я с вами». Юран записал новогоднее поздравление на горном склоне в Сочи

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран записал новогоднее обращение. Он находится в Сочи.

    «Уважаемые хабаровчане!

    Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья. Благодарю болельщиков «СКА-Хабаровска» за поддержку. Со своей стороны постараюсь сделать максимум, чтобы вас радовать. Хабаровск, я с вами. Удачи, здоровья», – сказал тренер.

    • Юран возглавил «СКА-Хабаровск» осенью.
    • Команда идет в ФНЛ 7-й.
    • 2021 год начнется для «СКА-Хабаровска» матчем 1/8 финала Кубка России против ЦСКА.

    Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

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    Источник: твиттер «СКА-Хабаровска»

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