«Хабаровск, я с вами». Юран записал новогоднее поздравление на горном склоне в Сочи

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран записал новогоднее обращение. Он находится в Сочи.
«Уважаемые хабаровчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья. Благодарю болельщиков «СКА-Хабаровска» за поддержку. Со своей стороны постараюсь сделать максимум, чтобы вас радовать. Хабаровск, я с вами. Удачи, здоровья», – сказал тренер.
- Юран возглавил «СКА-Хабаровск» осенью.
- Команда идет в ФНЛ 7-й.
- 2021 год начнется для «СКА-Хабаровска» матчем 1/8 финала Кубка России против ЦСКА.
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Источник: твиттер «СКА-Хабаровска»