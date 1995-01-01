Джикия: «Черчесов сказал о золотом запасе и чае, чтобы игрок сделал определенные выводы»

"Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что?
Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы." - а сейчас мне п.о.х.у.й, понял, что паспорт имеется, лавеха платится. Прыгать научись и позицию выбирать, "футболист" сборной на полусогнутых стоит в своей штрафной, когда два серба выпрыгивают при подаче, позорище б.л.я.д.ь.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал братьев Миранчуков после поражения от Сербии (0:5).
— Черчесов до сих пор порой нервно реагирует на неудобные вопросы.
— Всем почему-то запомнились его слова о золотом запасе и чае. Понятно, что проигрыш 0:5 никуда не годится. После игры я выхожу и говорю: извините за результат, это полностью наша вина.
То, что люди так агрессивно начинают себя проявлять, ну так недовольные всегда будут. Хотя кто-то, наверное, даже не знал, где и зачем мы играем. А то, что Станислав Саламович сказал в эфире, он и мне также говорит, когда что-то надо донести.
— Люди начали переживать за игроков — как они это воспримут.
— Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что?
Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы. Слава богу, до сих пор вот играю, даже повязку доверяют порой. Наверное, если бы я правильно на это не реагировал, ушел бы в себя, где-то внизу и играл бы.
Черчесов говорит так, чтобы донести мысль до игрока, чтобы тот сделал определенные выводы. Если он поймет это и выводы сделает, в марте снова будет в сборной.
Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»