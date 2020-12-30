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  • Джикия: «Черчесов сказал о золотом запасе и чае, чтобы игрок сделал определенные выводы»

Джикия: «Черчесов сказал о золотом запасе и чае, чтобы игрок сделал определенные выводы»

30 декабря 2020, 19:59
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал братьев Миранчуков после поражения от Сербии (0:5).

— Черчесов до сих пор порой нервно реагирует на неудобные вопросы.

— Всем почему-то запомнились его слова о золотом запасе и чае. Понятно, что проигрыш 0:5 никуда не годится. После игры я выхожу и говорю: извините за результат, это полностью наша вина.

То, что люди так агрессивно начинают себя проявлять, ну так недовольные всегда будут. Хотя кто-то, наверное, даже не знал, где и зачем мы играем. А то, что Станислав Саламович сказал в эфире, он и мне также говорит, когда что-то надо донести.

— Люди начали переживать за игроков — как они это воспримут.

— Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что?

Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы. Слава богу, до сих пор вот играю, даже повязку доверяют порой. Наверное, если бы я правильно на это не реагировал, ушел бы в себя, где-то внизу и играл бы.

Черчесов говорит так, чтобы донести мысль до игрока, чтобы тот сделал определенные выводы. Если он поймет это и выводы сделает, в марте снова будет в сборной.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий Миранчук Алексей Миранчук Антон Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Боцман59rus
1609348954
На данный момент ты и должен быть где то внизу, а как начинаешь поднимать клюв и думать что ты что то представляешь из себя, вспоминай 7-0, и твои пируэты в штрафной на первых минутах, шашлычник к,у,е,в))))
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Ганнибал Лектор
1609350769
Вылизал дочиста усатому
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NewLife
1609351629
Забурел, ты уже не футболист, а черчесовский холуй.
Ответить
Валерий2705
1609353696
"Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что? Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы." - а сейчас мне п.о.х.у.й, понял, что паспорт имеется, лавеха платится. Прыгать научись и позицию выбирать, "футболист" сборной на полусогнутых стоит в своей штрафной, когда два серба выпрыгивают при подаче, позорище б.л.я.д.ь.
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