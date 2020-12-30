Джикия: «Черчесов сказал о золотом запасе и чае, чтобы игрок сделал определенные выводы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал братьев Миранчуков после поражения от Сербии (0:5).

— Черчесов до сих пор порой нервно реагирует на неудобные вопросы.

— Всем почему-то запомнились его слова о золотом запасе и чае. Понятно, что проигрыш 0:5 никуда не годится. После игры я выхожу и говорю: извините за результат, это полностью наша вина.

То, что люди так агрессивно начинают себя проявлять, ну так недовольные всегда будут. Хотя кто-то, наверное, даже не знал, где и зачем мы играем. А то, что Станислав Саламович сказал в эфире, он и мне также говорит, когда что-то надо донести.

— Люди начали переживать за игроков — как они это воспримут.

— Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что?

Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы. Слава богу, до сих пор вот играю, даже повязку доверяют порой. Наверное, если бы я правильно на это не реагировал, ушел бы в себя, где-то внизу и играл бы.

Черчесов говорит так, чтобы донести мысль до игрока, чтобы тот сделал определенные выводы. Если он поймет это и выводы сделает, в марте снова будет в сборной.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»