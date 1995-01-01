Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Джикия: «Черчесов сказал о золотом запасе и чае, чтобы игрок сделал определенные выводы»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскритиковал братьев Миранчуков после поражения от Сербии (0:5).

    — Черчесов до сих пор порой нервно реагирует на неудобные вопросы.

    — Всем почему-то запомнились его слова о золотом запасе и чае. Понятно, что проигрыш 0:5 никуда не годится. После игры я выхожу и говорю: извините за результат, это полностью наша вина.

    То, что люди так агрессивно начинают себя проявлять, ну так недовольные всегда будут. Хотя кто-то, наверное, даже не знал, где и зачем мы играем. А то, что Станислав Саламович сказал в эфире, он и мне также говорит, когда что-то надо донести.

    — Люди начали переживать за игроков — как они это воспримут.

    — Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что?

    Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы. Слава богу, до сих пор вот играю, даже повязку доверяют порой. Наверное, если бы я правильно на это не реагировал, ушел бы в себя, где-то внизу и играл бы.

    Черчесов говорит так, чтобы донести мысль до игрока, чтобы тот сделал определенные выводы. Если он поймет это и выводы сделает, в марте снова будет в сборной.

    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1652

      Валерий2705 1 час назад

      "Ну, вот, к примеру, читаю я после игры, что Джикия никакой не капитан — он даже защитниками руководить не может. Прочитал — и что?

      Когда был моложе, обращал внимание на такие высказывания, делал выводы." - а сейчас мне п.о.х.у.й, понял, что паспорт имеется, лавеха платится. Прыгать научись и позицию выбирать, "футболист" сборной на полусогнутых стоит в своей штрафной, когда два серба выпрыгивают при подаче, позорище б.л.я.д.ь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6841

      NewLife 1 час назад

      Забурел, ты уже не футболист, а черчесовский холуй.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3195

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Вылизал дочиста усатому

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19981

      Боцман59rus 2 часа назад

      На данный момент ты и должен быть где то внизу, а как начинаешь поднимать клюв и думать что ты что то представляешь из себя, вспоминай 7-0, и твои пируэты в штрафной на первых минутах, шашлычник к,у,е,в))))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru