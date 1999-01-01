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    Ловчев: «Главным тренером ЦСКА станет Вася Березуцкий, под него зачищают поляну»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Сергея Овчинникова и Виктора Онопко уволили из-за того, что главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий.

    «Во-первых, их не уволили, а не продлили контракты. Решение очевидное – пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, и его подтянут в основную команду. Зачем им столько тренеров?

    Но Виктора Гончаренко пока не тронули. Хотя в последние дни всякие слухи ходили… Сейчас незачем дергать команду, сезон продолжается, ЦСКА идет на втором месте. Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников», – сказал Ловчев.

    • ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко.
    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +410

      ab15488 17 минут назад

      А чем Васе опытные помощники на поляне помешали то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9720

      paracetamol 1 час назад

      Вперед в ФНЛ с березовым поленом впереди!

      0
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