Ловчев: «Главным тренером ЦСКА станет Вася Березуцкий, под него зачищают поляну»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Сергея Овчинникова и Виктора Онопко уволили из-за того, что главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий.

«Во-первых, их не уволили, а не продлили контракты. Решение очевидное – пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, и его подтянут в основную команду. Зачем им столько тренеров?

Но Виктора Гончаренко пока не тронули. Хотя в последние дни всякие слухи ходили… Сейчас незачем дергать команду, сезон продолжается, ЦСКА идет на втором месте. Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников», – сказал Ловчев.