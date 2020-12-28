Bild: «Челси» рассмотрит кандидатуру Тухеля в случае отставки Лэмпарда

Немецкий тренер Томас Тухель может возглавить «Челси», пишет Bild.

По информации источника, лондонский клуб был заинтересован в услугах 47-летнего специалиста ещe в 2017 году и готов вернуться к его кандидатуре в случае увольнения Фрэнка Лэмпарда.

На прошлой неделе Тухель покинул «ПСЖ», получив компенсацию в размере 6 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тухель хочет поработать в «Арсенале» или «Манчестер Юнайтед».

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