Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    The Sun: Покеттино хочет видеть в «ПСЖ» Алли из «Тоттенхэма»

    Маурисио Покеттино в случае назначения на пост главного тренера «ПСЖ» попытается усилить новую команду полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли, утверждает The Sun.

    По информации источника, аргентинский специалист хотел бы воссоединиться с англичанином уже в январе.

    Ранее сообщалось, что Покеттино сменит Томаса Тухеля и подпишет с «ПСЖ» контракт на три года.

    В текущем сезоне Алли потерял место в стартовом составе «Тоттенхэма». На его счету два гола и один ассист в 11 матчах.

    Le Parisien: в «ПСЖ» надеются, что приглашение Покеттино поможет подписать Месси

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru