The Sun: Покеттино хочет видеть в «ПСЖ» Алли из «Тоттенхэма»

Маурисио Покеттино в случае назначения на пост главного тренера «ПСЖ» попытается усилить новую команду полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли, утверждает The Sun.

По информации источника, аргентинский специалист хотел бы воссоединиться с англичанином уже в январе.

Ранее сообщалось, что Покеттино сменит Томаса Тухеля и подпишет с «ПСЖ» контракт на три года.

В текущем сезоне Алли потерял место в стартовом составе «Тоттенхэма». На его счету два гола и один ассист в 11 матчах.

Le Parisien: в «ПСЖ» надеются, что приглашение Покеттино поможет подписать Месси