Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Le Parisien: в «ПСЖ» надеются, что приглашение Покеттино поможет подписать Месси

    Руководство «ПСЖ» хочет летом заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации Le Parisien, в том числе для этого на пост главного тренера команды вместо Томаса Тухеля приглашен Маурисио Покеттино.

    33-летний форвард надеялся, что аргентинский специалист возглавит «Барсу», потому что высоко оценивает его качества, но этого так и не произошло.

    • В июне 2021 года Месси станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне нападающий провел за «Барсу» 18 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru