Le Parisien: в «ПСЖ» надеются, что приглашение Покеттино поможет подписать Месси

Руководство «ПСЖ» хочет летом заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации Le Parisien, в том числе для этого на пост главного тренера команды вместо Томаса Тухеля приглашен Маурисио Покеттино.

33-летний форвард надеялся, что аргентинский специалист возглавит «Барсу», потому что высоко оценивает его качества, но этого так и не произошло.