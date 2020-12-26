Le Parisien: в «ПСЖ» надеются, что приглашение Покеттино поможет подписать Месси

Руководство «ПСЖ» хочет летом заполучить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
По информации Le Parisien, в том числе для этого на пост главного тренера команды вместо Томаса Тухеля приглашен Маурисио Покеттино.
33-летний форвард надеялся, что аргентинский специалист возглавит «Барсу», потому что высоко оценивает его качества, но этого так и не произошло.
- В июне 2021 года Месси станет свободным агентом.
- В текущем сезоне нападающий провел за «Барсу» 18 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
Источник: Le Parisien