КДК РФС не установил физический контакт между помощником Тедеско и Жоаозиньо

Странно, что на крутом стадионе Фишт ВСЕГО (!!!) 2 камеры =)) Да и КДК опять не увидел того, что может быть невыгодно командам из пула Газпрома.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не нашел подтверждения физического контакта между полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и тренером «Спартака» Андреасом Хинкелем. Сообщалось, что бразилец толкнул помощника Тедеско после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).
«Мы получили от «Сочи» расположение всех видеокамер и всех видеозаписей по всему спортивному сектору стадиона «Фишт». КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и тренером Хинкелем», – сказал Григорьянц.
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