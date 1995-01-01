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    КДК РФС не установил физический контакт между помощником Тедеско и Жоаозиньо

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не нашел подтверждения физического контакта между полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и тренером «Спартака» Андреасом Хинкелем. Сообщалось, что бразилец толкнул помощника Тедеско после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

    «Мы получили от «Сочи» расположение всех видеокамер и всех видеозаписей по всему спортивному сектору стадиона «Фишт». КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и тренером Хинкелем», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4060

      Павелий 1 час назад

      Странно, что на крутом стадионе Фишт ВСЕГО (!!!) 2 камеры =)) Да и КДК опять не увидел того, что может быть невыгодно командам из пула Газпрома.

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      Рейтинг: +3659

      мы_не_рабы 2 часа назад

      А кто же тогда его в живот толкнул? На записи в интернете видно, что толкнули или ударили, не видно кто. Видимо, нечистая сила злодейка. Или чинуши рассматривали только "липу" сочинскую?

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