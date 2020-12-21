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  • КДК РФС не установил физический контакт между помощником Тедеско и Жоаозиньо

КДК РФС не установил физический контакт между помощником Тедеско и Жоаозиньо

21 декабря 2020, 15:46
3

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не нашел подтверждения физического контакта между полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и тренером «Спартака» Андреасом Хинкелем. Сообщалось, что бразилец толкнул помощника Тедеско после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

«Мы получили от «Сочи» расположение всех видеокамер и всех видеозаписей по всему спортивному сектору стадиона «Фишт». КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и тренером Хинкелем», – сказал Григорьянц.

  • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками.
  • FARE не считает высказывание тренера «Сочи» Бородина в адрес немца расизмом или ксенофобией.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Жоаозиньо Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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мы_не_рабы
1608555493
А кто же тогда его в живот толкнул? На записи в интернете видно, что толкнули или ударили, не видно кто. Видимо, нечистая сила злодейка. Или чинуши рассматривали только "липу" сочинскую?
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Павелий
1608558072
Странно, что на крутом стадионе Фишт ВСЕГО (!!!) 2 камеры =)) Да и КДК опять не увидел того, что может быть невыгодно командам из пула Газпрома.
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NewLife
1608575732
А материалы на монтаж проверили ? А видео Спартака почему не взяли ?
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