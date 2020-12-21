КДК РФС не установил физический контакт между помощником Тедеско и Жоаозиньо

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не нашел подтверждения физического контакта между полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и тренером «Спартака» Андреасом Хинкелем. Сообщалось, что бразилец толкнул помощника Тедеско после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

«Мы получили от «Сочи» расположение всех видеокамер и всех видеозаписей по всему спортивному сектору стадиона «Фишт». КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и тренером Хинкелем», – сказал Григорьянц.