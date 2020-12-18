Дивеев – об отставке Гончаренко: «После матча с «Ростовом» Михалыч сказал, что это все слухи»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как внутри команды реагировали на информацию о скором уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
– Слухи вокруг Гончаренко подняли настрой перед матчем с «Ростовом»?
– Мы вообще ничего не знаем про это, если честно. Между собой это никак не обсуждали. После матча Михалыч сказал, что это все слухи. Главное, что он вот перед нами стоит.
– То есть никакой реакции от Гончаренко не последовало?
– Ну он нам это сказал, когда мы с «Химками» или «Уралом» 2:2 сыграли, и все. Тогда же началось «Гончаренко аут». Но я вообще ничего не знаю про это. Это журналисты пишут, что он ушел. После «Ростова» думаю: как это он ушел, если вот он с нами тут летит.
- В четверг ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 3:1 и ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ.
- По информации Bobsoccer, белорусский специалист будет готовить команду ко второй части сезона.
- Контракт Гончаренко с клубом истекает летом.
Источник: Sport24