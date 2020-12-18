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    Дивеев – об отставке Гончаренко: «После матча с «Ростовом» Михалыч сказал, что это все слухи»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как внутри команды реагировали на информацию о скором уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

    – Слухи вокруг Гончаренко подняли настрой перед матчем с «Ростовом»?

    – Мы вообще ничего не знаем про это, если честно. Между собой это никак не обсуждали. После матча Михалыч сказал, что это все слухи. Главное, что он вот перед нами стоит.

    – То есть никакой реакции от Гончаренко не последовало?

    – Ну он нам это сказал, когда мы с «Химками» или «Уралом» 2:2 сыграли, и все. Тогда же началось «Гончаренко аут». Но я вообще ничего не знаю про это. Это журналисты пишут, что он ушел. После «Ростова» думаю: как это он ушел, если вот он с нами тут летит.

    • В четверг ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 3:1 и ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ.
    • По информации Bobsoccer, белорусский специалист будет готовить команду ко второй части сезона.
    • Контракт Гончаренко с клубом истекает летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1201

      elessar arnor 3 часа назад

      жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      evgeniy.slam 4 часа назад

      Меня так бесят эти журналисты.. за что им платят деньги? Почему из всех вопросов не задать главный? Например: "А вы с ребятами из команды готовы к его уходу или категорически этого не хотите?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      саня ле 4 часа назад

      стол тоже интересуется третий год когда вернёт стулья

      -1
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