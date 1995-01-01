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    Роналду и Месси попадают в лучшую команду года 14 лет подряд

    ФИФА представила символическую сборную по итогам 2020 года.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси попадают в состав лучшей команды года 14 лет подряд – начиная с 2007 года.

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    Источник: Squawka

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4621

      playsh 3 часа назад

      Так эта пара Месси - Роналду и есть лучшая со времён создания игры под названием футбол.Никто,кроме них,не играл на таком высочайшем уровне более десятка лет.Скорее всего,произошло это благодаря ихнему соревнованию друг с другом,спасибо им за это.Не надо спорить,кто из них лучше,это глупо,они оба хороши.Как только они уйдут из футбола,мы сразу почувствуем,сколько потерял футбол и как нам повезло,что мы жили и видели этих спортсменов воочию.

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