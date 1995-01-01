Роналду и Месси попадают в лучшую команду года 14 лет подряд

ФИФА представила символическую сборную по итогам 2020 года.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси попадают в состав лучшей команды года 14 лет подряд – начиная с 2007 года.

Лучшим футболистом года признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски . Роналду – второй, Месси – третий.

. Роналду – второй, Месси – третий. Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года.

Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА