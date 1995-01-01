Роналду и Месси попадают в лучшую команду года 14 лет подряд

Так эта пара Месси - Роналду и есть лучшая со времён создания игры под названием футбол.Никто,кроме них,не играл на таком высочайшем уровне более десятка лет.Скорее всего,произошло это благодаря ихнему соревнованию друг с другом,спасибо им за это.Не надо спорить,кто из них лучше,это глупо,они оба хороши.Как только они уйдут из футбола,мы сразу почувствуем,сколько потерял футбол и как нам повезло,что мы жили и видели этих спортсменов воочию.
ФИФА представила символическую сборную по итогам 2020 года.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси попадают в состав лучшей команды года 14 лет подряд – начиная с 2007 года.
- Лучшим футболистом года признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Роналду – второй, Месси – третий.
- Роналду впервые включил Месси в топ-3 лучших игроков года.
Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА