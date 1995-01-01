Metaratings: «Спартак» следит за защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Бемом

Можно и за Роналду следить, кто запрещает? Уже 19 парню, сколько еще вести его? В таком возрасте спецы давно должны определиться - брать или нет. Хотя да, трансферами в Спартаке спецы не занимаются.
«Спартак» интересуется 19-летним защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Александром Бемом, сообщает Metaratings.
«Спартак» высоко оценивает потенциал Бема, но еще не вступил в переговоры с игроком и клубом. Не исключено, что московский клуб выкупит защитника у «Тюмени» и отправит его в «Спартак-2», либо отдаст в аренду в один из клубов ПФЛ.
- Бем – воспитанник «Тюмени».
- В этом сезоне Бем провел восемь матчей в ПФЛ и две игры в Кубке России.