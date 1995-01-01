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    Metaratings: «Спартак» следит за защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Бемом

    «Спартак» интересуется 19-летним защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Александром Бемом, сообщает Metaratings.

    «Спартак» высоко оценивает потенциал Бема, но еще не вступил в переговоры с игроком и клубом. Не исключено, что московский клуб выкупит защитника у «Тюмени» и отправит его в «Спартак-2», либо отдаст в аренду в один из клубов ПФЛ.

    • Бем – воспитанник «Тюмени».
    • В этом сезоне Бем провел восемь матчей в ПФЛ и две игры в Кубке России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      SLADE2020 5 часов назад

      Можно и за Роналду следить, кто запрещает? Уже 19 парню, сколько еще вести его? В таком возрасте спецы давно должны определиться - брать или нет. Хотя да, трансферами в Спартаке спецы не занимаются.

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      Рейтинг: -567

      СуперПАВ9 > SLADE2020 22 минуты назад

      Раналду бездарная играчишька

      0
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      Рейтинг: +9609

      paracetamol 7 часов назад

      Воруют игроков и превращают в свиней, каты!

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