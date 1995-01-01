Metaratings: «Спартак» следит за защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Бемом

«Спартак» интересуется 19-летним защитником «Тюмени» и юношеской сборной России Александром Бемом, сообщает Metaratings.

«Спартак» высоко оценивает потенциал Бема, но еще не вступил в переговоры с игроком и клубом. Не исключено, что московский клуб выкупит защитника у «Тюмени» и отправит его в «Спартак-2», либо отдаст в аренду в один из клубов ПФЛ.