Глушаков: «Не будь Максименко, «Спартак» не находился бы на втором месте»

Не будь Хрюшакова в спартаке, не было бы традиции парить веником зулусиков в бане, пытаясь их отмыть! гггг
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением в вратаре «Спартака» Александре Максименко.
«Мне кажется, «Спартаку» не хватает игроков спереди. Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперед? По игре у «Сочи» было больше моментов, они заслуженно победили.
Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», – сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».
- В среду, 16 декабря, «Спартак» сыграет с «Зенитом».
- Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.