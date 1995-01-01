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    Глушаков: «Не будь Максименко, «Спартак» не находился бы на втором месте»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением в вратаре «Спартака» Александре Максименко.

    «Мне кажется, «Спартаку» не хватает игроков спереди. Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперед? По игре у «Сочи» было больше моментов, они заслуженно победили.

    Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», – сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 4 часа назад

      Не будь Хрюшакова в спартаке, не было бы традиции парить веником зулусиков в бане, пытаясь их отмыть! гггг

      0
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      Рейтинг: +6141

      Alekxei Z. 7 часов назад

      Уроды из Бомбардира , ну что ж вы Глушакова подставляете , зная как к нему относятся спартачи ?
      Нравится когда человека с говном смешивают ?
      Вы редкие уб...ки !!!
      Все прекрасно видят и понимают , что Спартак на втором месте, во многом, благодаря Максименко и фарту.

      0
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      Рейтинг: +1194

      22 raza chemp > Alekxei Z. 7 часов назад

      Ну конечно чисто на фарте 4 напада спартака забили 24 гола 16 из которых забили понсе и ларсон

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      Рейтинг: +6141

      Alekxei Z. > 22 raza chemp 7 часов назад

      Дружок, я сам за Спартак уже почти пол-века болею , так что не надо мне статистику приводить. Спартак даже выигрывая ничем ,кроме результата , не радует.
      Все игры с напрягом на тоненького.

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      Рейтинг: +3935

      Cleaner > Alekxei Z. 3 часа назад

      Глушакова язык его подставляет. Наговорил уже СТОЛЬКО, сто уважение фанатов ВСЕХ команд потерял. А ведь когда то был всеобщим любимцем.

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      Рейтинг: +1194

      22 raza chemp > Alekxei Z. 2 часа назад

      Твой дружок в окопе лошадь доедает. Ты походу из тех кто до сих пор дзюбирует на спартак 90х . Его к великому сожалению уже нет. А кто радует по игре ? Цска зенит? Или может локо? Есть марально волевые у команды, даволно молодой команды, если бы пердун не лез с заремой в след году и игра бы появилась

      -1
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      Рейтинг: +18657

      bset 8 часов назад

      Ребров после таких слов в баню с тобой больше не пойдет

      2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner > bset 5 часов назад

      Глушаков и про Реброва что нибудь споет!

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      Рейтинг: +18657

      bset > Cleaner 5 часов назад

      Так он уже спел, что кроме Максименко нормальных вратарей в Спартаке нет))

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      Рейтинг: +3935

      Cleaner > bset 3 часа назад

      Перепоет!..)

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