Глушаков: «Не будь Максименко, «Спартак» не находился бы на втором месте»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением в вратаре «Спартака» Александре Максименко.

«Мне кажется, «Спартаку» не хватает игроков спереди. Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперед? По игре у «Сочи» было больше моментов, они заслуженно победили.

Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», – сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».