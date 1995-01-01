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    Журналист Карпов: Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей с «Уралом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хотел покинуть занимаемый пост после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    По информации журналиста Ивана Карпова, белорусский специалист попросил об отставке председателя совета директоров клуба Максима Орешкина, однако тот ответил отказом.

    Гончаренко считает, что утратил контроль над командой. Тем не менее, руководитель ЦСКА предпочел не принимать поспешное решение.

    Ранее сообщалось, что у московской команды сменится тренер, если в четверг «Ростов» отберет у нее очки в заключительном матче года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 00:43
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 8 часов назад

      "Белорусский специалист" то тот еще тихушник. Об отставке нужно просить на пресс-конференции. Чтобы ВСЕ это УСЛЫШАЛИ. А так какой то журналистишка ради самопиара и не такое еще понапишет.

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      Рейтинг: +3161

      rash1959 9 часов назад

      а гинер теперь только чай-кофе разносит совету директоров?

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      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 12 часов назад

      Отношения между клубом ПФК ЦСКА и ВЭБом становятся всё сложнее
      и сложнее, что сказывается на игре команды и её положении в таблице
      розыгрыша чемпионата РФ. Руководство ВЭБа захватывает позиции по
      полному управлению клубом, руководство клубом старается сохранит
      за собой прежние рычаги управления, оно окончательно не проваливает
      команду, но и не выводит её на 1-2 места, как этого требует ВЭБ, а держит
      команду на плаву. Так что тренер, это разменная монета в борьбе
      ЦСКА (Гинера) и ВЭБ (Орешкина).

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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > vladimir-7 8 часов назад

      О! Вот и теория заговора подоспела!..)

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      Рейтинг: +12054

      Garrincha58 12 часов назад

      видать босс армейцев срочно телеграфирует в Казань, но уговорить Лёню вряд ли получится

      0
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      Рейтинг: +5397

      Рубинище > Garrincha58 11 часов назад

      там контракт на 5 лет.. придётся неустойку оч хорошую Рубину давать, да и не пойдёт он в ЦСКА. у нас нет давления на тренера, работает спокойно, шажок за шажком, игроков он себе подбирает..зачем ему уходить то? Бердыева уговаривайте-пока у него есть желание ещё работать. лучше специалиста нет у нас

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      Рейтинг: +389

      ab15488 > Рубинище 11 часов назад

      Ну боссы ЦСКА тоже никогда сплеча не рубили. Гинер давал поработать и газаеву и слуцкому, когда у них были чёрные полосы. Тот же демарш дзаги против слуцкого. И чаще всего стороны обоюдно прекращали сотрудничество. Поменять тренера не сложно, просто на кого? Другой вопрос, если гончаренко исчерпал себя и не знает как выбраться из кризиса, тогда продлевать это мучение нет никакого смысла

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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > ab15488 8 часов назад

      НА ЛЮБОГО!!! Только ЭТОГО гнать надо. ХУЖЕ Гончаренко тренера уже НЕ БУДЕТ!

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      Рейтинг: +389

      ab15488 > Cleaner 7 часов назад

      Весьма спорный вопрос, всегда бывает хуже. В принципе за игрой ЦСКА следить интересно. Плюс у них самый молодой состав в рпл. И если в нападении это не так критично, то не опытные защитники постоянно сводят на нет все успехи нападения. Не хватает опытного центрального защитника, который бы цементировал игру сзади и подчищал ошибки молодёжи. На мой взгляд зря ЦСКА отпустили бекао. Он как раз совмещал в себе все необходимые качества.

      0
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      Рейтинг: +1482

      geroin161 12 часов назад

      Те кто ждёт увольнения Виктора, можете расходиться))) Его не уволят)))

      -1
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      Рейтинг: +327

      petlyra 14 часов назад

      Контроль ты уже давно утратил. Похоже игроки тебя в х** не ставят, играют как им вздумается. Кто на замену выходят вообще не понимают зачем их трогают. Сидели бы да сидели на лавке. Голы пропускаем из-за одних и тех-же ошибок, кто-то работает над игрой в обороне? Физически дохлые, хотя 5 замен разрешают, за две игры можно передышку всем дать, а не выезжать на одних и тех же. Угловые у ворот соперников - всегда со страхом смотрю, сколько раз уже после них нам забивали. Вообще не видно каких-либо домашних заготовок, плода тренерской мысли. Да и в тренерском составе похоже согласия нет. История покажет.

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      Рейтинг: +1192

      elessar arnor > petlyra 11 часов назад

      про об ляка забыл

      0
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      Рейтинг: +876

      Михаил_Боярский 16 часов назад

      зря зря. кого сейчас не поставь, не хуже ганчарэнки будет.

      1
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 19 часов назад

      Добьет Ганчаренко команду...

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      Рейтинг: +548

      MichelWB > CSKA57 18 часов назад

      Да уже добил.

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      Рейтинг: +12164

      alarm 19 часов назад

      ну хоть в беларусь не уехал, уже прогресс

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      Рейтинг: +548

      MichelWB > alarm 18 часов назад

      Так сначала справку надо ть получить, что не ковидный. Иначе батька не впустит.

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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 19 часов назад

      Ну, в общем, к этому идет.

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