Журналист Карпов: Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хотел покинуть занимаемый пост после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

По информации журналиста Ивана Карпова, белорусский специалист попросил об отставке председателя совета директоров клуба Максима Орешкина, однако тот ответил отказом.

Гончаренко считает, что утратил контроль над командой. Тем не менее, руководитель ЦСКА предпочел не принимать поспешное решение.

Ранее сообщалось, что у московской команды сменится тренер, если в четверг «Ростов» отберет у нее очки в заключительном матче года.