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  • Журналист Карпов: Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей с «Уралом»

Журналист Карпов: Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей с «Уралом»

14 декабря 2020, 00:43
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хотел покинуть занимаемый пост после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

По информации журналиста Ивана Карпова, белорусский специалист попросил об отставке председателя совета директоров клуба Максима Орешкина, однако тот ответил отказом.

Гончаренко считает, что утратил контроль над командой. Тем не менее, руководитель ЦСКА предпочел не принимать поспешное решение.

Ранее сообщалось, что у московской команды сменится тренер, если в четверг «Ростов» отберет у нее очки в заключительном матче года.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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житель СПб
1607896036
Ну, в общем, к этому идет.
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CSKA57
1607896454
Добьет Ганчаренко команду...
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Михаил_Боярский
1607908174
зря зря. кого сейчас не поставь, не хуже ганчарэнки будет.
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petlyra
1607915949
Контроль ты уже давно утратил. Похоже игроки тебя в х** не ставят, играют как им вздумается. Кто на замену выходят вообще не понимают зачем их трогают. Сидели бы да сидели на лавке. Голы пропускаем из-за одних и тех-же ошибок, кто-то работает над игрой в обороне? Физически дохлые, хотя 5 замен разрешают, за две игры можно передышку всем дать, а не выезжать на одних и тех же. Угловые у ворот соперников - всегда со страхом смотрю, сколько раз уже после них нам забивали. Вообще не видно каких-либо домашних заготовок, плода тренерской мысли. Да и в тренерском составе похоже согласия нет. История покажет.
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geroin161
1607921579
Те кто ждёт увольнения Виктора, можете расходиться))) Его не уволят)))
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Garrincha58
1607922419
видать босс армейцев срочно телеграфирует в Казань, но уговорить Лёню вряд ли получится
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vladimir-7
1607923158
Отношения между клубом ПФК ЦСКА и ВЭБом становятся всё сложнее и сложнее, что сказывается на игре команды и её положении в таблице розыгрыша чемпионата РФ. Руководство ВЭБа захватывает позиции по полному управлению клубом, руководство клубом старается сохранит за собой прежние рычаги управления, оно окончательно не проваливает команду, но и не выводит её на 1-2 места, как этого требует ВЭБ, а держит команду на плаву.
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rash1959
1607933661
а гинер теперь только чай-кофе разносит совету директоров?
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