Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа», Роналду сделал дубль с пенальти во втором матче подряд

вах как классно чувак устроился
падает как балерина и все **** верят, даже ВАР
статистика забитых зашкаливает!!!
и всё потому что красавчик, а их любят ? во всех смыслах )))
В матче 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Дженоа» – 3:1.
Два гола в этой встрече с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Он сделал дубль с одиннадцатиметровой отметки во второй игре подряд (ранее – в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов).
Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур
Голы: 0:1 – Дибала, 57; 1:1 – Стураро, 61; 1:2 – Роналду, 78 (с пенальти); 1:3 – Роналду, 89 (с пенальти).