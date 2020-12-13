Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа», Роналду сделал дубль с пенальти во втором матче подряд

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Дженоа» – 3:1.

Два гола в этой встрече с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Он сделал дубль с одиннадцатиметровой отметки во второй игре подряд (ранее – в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов).

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

Дженоа – Ювентус – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Дибала, 57; 1:1 – Стураро, 61; 1:2 – Роналду, 78 (с пенальти); 1:3 – Роналду, 89 (с пенальти).

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