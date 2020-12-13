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    Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа», Роналду сделал дубль с пенальти во втором матче подряд

    В матче 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Дженоа» – 3:1.

    Два гола в этой встрече с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Он сделал дубль с одиннадцатиметровой отметки во второй игре подряд (ранее – в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов).

    Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

    Дженоа – Ювентус – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дибала, 57; 1:1 – Стураро, 61; 1:2 – Роналду, 78 (с пенальти); 1:3 – Роналду, 89 (с пенальти).

    Календарь Серии А

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2020 21:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +109

      АлексOZ 21 час назад

      вах как классно чувак устроился
      падает как балерина и все **** верят, даже ВАР
      статистика забитых зашкаливает!!!
      и всё потому что красавчик, а их любят ? во всех смыслах )))

      1
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      Рейтинг: +2318

      AZ 22 часа назад

      Пенальду

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Михаил_Боярский 22 часа назад

      Динарка голос!

      0
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      Рейтинг: +1065

      petr69 22 часа назад

      А игры то нет совсем

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