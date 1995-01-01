Лига чемпионов. «Аталанта» обыграла «Аякс» и вышла в плей-офф, «Ливерпуль» обменялся голами с «Мидтьюлландом»

Лидер группы «Ливерпуль» не смог победить в Дании. Футболист англичан Билли Куметио стал самым молодым в истории клуба дебютантом Лиги чемпионов (18 лет и 25 дней).

В другой встрече «Аталанта» без Алексея Миранчука победила «Аякс» и вышла в плей-офф.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Аякс – Аталанта – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Муриэль, 85.

Удаления: Гравенберх, 79 (вторая ж.к.) – нет.

Мидтьюлланд – Ливерпуль – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Салах, 1; 1:1 – Шольц, 62 (с пенальти).

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