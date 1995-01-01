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    Лига чемпионов. «Аталанта» обыграла «Аякс» и вышла в плей-офф, «Ливерпуль» обменялся голами с «Мидтьюлландом»

    Лидер группы «Ливерпуль» не смог победить в Дании. Футболист англичан Билли Куметио стал самым молодым в истории клуба дебютантом Лиги чемпионов (18 лет и 25 дней).

    В другой встрече «Аталанта» без Алексея Миранчука победила «Аякс» и вышла в плей-офф.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Аякс – Аталанта – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Муриэль, 85.

    Удаления: Гравенберх, 79 (вторая ж.к.) – нет.

    Мидтьюлланд – Ливерпуль – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Салах, 1; 1:1 – Шольц, 62 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8844

      alex1951 12 минут назад

      Почему не пишите
      что звезла Аталанты
      Миранчук страдает
      каронавирусам?

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