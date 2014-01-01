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    Нойер: «Слежу за атакой «Локомотива». Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о нападающих «Локомотива» накануне матча Лиги чемпионов.

    «Я внимательнее слежу за атакой соперника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен в начале — в моменте с ударом головой нам где-то повезло. Потом владели преимуществом. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится», – сказал Нойер.

    • «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
    • Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
    • Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2813

      Nesterenko 6 секунд назад

      Ты еще про Гилерме забил, опять убежит в никуда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10878

      Skull_Boy 40 минут назад

      Настолько качественные, что первый просто дерево, второй чисто лупит пенки, а третий и вовсе списанный

      1
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    • ...
      Рейтинг: +925

      O-Z 1 час назад

      Эдер головой забьёт, Миранчук с пенальти, Смолов в инстраграме посмееться и скажет я так же смог бы, но я травмирован.

      1
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      Рейтинг: +19241

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Спасибо за комплимент, но... дальше воздержусь.

      0
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      Рейтинг: +104

      neft44 1 час назад

      можнт не надо

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