Нойер: «Слежу за атакой «Локомотива». Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о нападающих «Локомотива» накануне матча Лиги чемпионов.

«Я внимательнее слежу за атакой соперника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен в начале — в моменте с ударом головой нам где-то повезло. Потом владели преимуществом. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится», – сказал Нойер.