Нойер: «Слежу за атакой «Локомотива». Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о нападающих «Локомотива» накануне матча Лиги чемпионов.
«Я внимательнее слежу за атакой соперника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен в начале — в моменте с ударом головой нам где-то повезло. Потом владели преимуществом. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится», – сказал Нойер.
- «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
- Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
- Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).
Источник: «Спорт-Экспресс»