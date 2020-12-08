Бийол: «С нетерпением жду матчи против сборных России и Хорватии»

Полузащитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я очень доволен жеребьевкой. Для меня, конечно, это лучший вариант группы! Всем будет совсем не просто. У каждой сборной равные шансы пройти отбор к чемпионату мира. Думаю, России по силам решить эту задачу. Я же с нетерпением жду матчи против российской сборной и сборной Хорватии. С последними особенно жду встречи. И не только из-за Никса, но и потому что это наша страна-сосед», — сказал Бийол