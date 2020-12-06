РПЛ. «Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» и покинула зону вылета

В первом матче дня РПЛ «Уфа» оказалась сильнее «Ростова». Победу принес приехавший в последнее трансферное окно Комнен Андрич.

Главный тренер гостей Рашид Рахимов не присутствовал на матче из-за недомогания, но его команда покинула зону вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Андрич, 70.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков (Козлов, 86), Хаджикадунич, Байрамян (Альмквист, 63), Еременко, Тугарев, Глебов (Гигович, 62), Норманн, Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко (Сухов, 83), Кротов, Камилов, Мрзляк (Карп, 88), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Андрич (Алиев, 87).

Предупреждения: Еременко, 27; Байрамян, 47; Норманн, 58 – Кротов, 64; Плиев, 90; Сысуев, 90+3.

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