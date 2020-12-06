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  • РПЛ. «Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» и покинула зону вылета

РПЛ. «Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» и покинула зону вылета

6 декабря 2020, 15:59
41

В первом матче дня РПЛ «Уфа» оказалась сильнее «Ростова». Победу принес приехавший в последнее трансферное окно Комнен Андрич.

Главный тренер гостей Рашид Рахимов не присутствовал на матче из-за недомогания, но его команда покинула зону вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Андрич, 70.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков (Козлов, 86), Хаджикадунич, Байрамян (Альмквист, 63), Еременко, Тугарев, Глебов (Гигович, 62), Норманн, Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко (Сухов, 83), Кротов, Камилов, Мрзляк (Карп, 88), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Андрич (Алиев, 87).

Предупреждения: Еременко, 27; Байрамян, 47; Норманн, 58 – Кротов, 64; Плиев, 90; Сысуев, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Рахимов Рашид
Комментарии (41)
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geroin161
1607259809
Чисто в стиле Ростова. Обыграть грандов и проиграть какой то чепухе)))))) Умеют-могут))))
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JTherry
1607259927
поздравляю Уфу с победой! Рахимов хорошо подготовил команду для игры в Ростове... и для этого не надо было играть в автобус...
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Бенедиктус
1607259960
Ростов Робин Гуды российского футбола, у богатых очки отнимают, бедным отдают.
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ростов 100/100
1607260171
Настроение испорчено на всю ночь. Уфа играла лучше, им Победа нужна больше. Ну а ростовчане много ошибались в пасах, бегали по полю нарезая круги. Даже выделить не кого кто бы старался. Я просто поражаюсь от такой игры дома. Обидно.
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житель СПб
1607260736
Поздравляю уфимцев и сочувствие ростовчанам! Они еще и отскочили в каком-то смысле - что вратарь не получил обязательную в данном случае красную..
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derrik2000
1607260974
Вот потому Валерик и тренирует провинциальный "Ростов", которому" правда, поставил очень симпатичную игру, а не тренирует Спартак. Если в Ростове сегодняшнее безволие и беззубость в атаке футболёров ему в очередной раз простят, то в Спартаке не простили бы, как не простили и ранее, когда он тренировал Спартак. А, вот, в Зените за ТАКОЕ сказали бы от имени ГТ - "Прошу отнестись с пониманием". )))))))))))))))))))))
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Dizgen
1607261977
Валера удачи
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oyabun
1607264100
У "веселого" тренера и команда "весело" играет. То громит Динамо, то проигрывает Уфе.
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Play
1607264849
Мне кто-нибудь объяснит, чем мотивировался судья, не удаляя Бабурина? Мне тут болельщик Ростова доказывает, что мол там и мяч прокидывался в сторону от ворот и защитник страховал, не было явной возможности забить гол. Но я раза три пересмотрел эпизод. там ближайший защитник был метрах в трёх за спиной игрока Уфы, и мяч если и не прокидывался в створ ворот, то легко туда переправлялся одним касанием после прохода вратаря. Конечно, возможно, Бабурин не настолько сильно хватал за футболку, чтобы сбить игрока, но на скорости любого зацепа хватает, чтобы сбить темп.
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zigbert
1607268928
Уфу с победой! С одной стороны неожиданный результат но по статистике матча все по делу. Ростов плохо настроился на игру.
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