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    РПЛ. «Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» и покинула зону вылета

    В первом матче дня РПЛ «Уфа» оказалась сильнее «Ростова». Победу принес приехавший в последнее трансферное окно Комнен Андрич.

    Главный тренер гостей Рашид Рахимов не присутствовал на матче из-за недомогания, но его команда покинула зону вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Андрич, 70.

    «Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков (Козлов, 86), Хаджикадунич, Байрамян (Альмквист, 63), Еременко, Тугарев, Глебов (Гигович, 62), Норманн, Полоз.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко (Сухов, 83), Кротов, Камилов, Мрзляк (Карп, 88), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Андрич (Алиев, 87).

    Предупреждения: Еременко, 27; Байрамян, 47; Норманн, 58 – Кротов, 64; Плиев, 90; Сысуев, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии26
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      Рейтинг: +44

      ryzhic07 2 минуты назад

      Ростов из года в год дома проигрывает аутсайдерам... Может им тумблер какой-то выключают..

      0
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      Рейтинг: +578

      Dizgen 19 минут назад

      Валера удачи

      0
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      Рейтинг: +5107

      a-rakhmatov 23 минуты назад

      У Ростова хроническая болезнь "продувать" аутсайдерам!!!(((

      1
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      Рейтинг: +10055

      Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Ростов сегодня разочаровал ((( Но как говорится , " нет худа без добра " - теперь у нас есть отличный шанс удержаться в тройке до перерыва , а там посмотрим - очень надеюсь на трансферы , без усиления нам не сдобровать !!!

      3
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      Рейтинг: +16837

      DVOK68 33 минуты назад

      Валерик кучеряшка может токмо на Спартак настраивать команду свою...)
      А тут валенком по всей морде лица,что оченно хорошо было наблюдать мне)

      5
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      Рейтинг: +13204

      derrik2000 36 минут назад

      Вот потому Валерик и тренирует провинциальный "Ростов", которому" правда, поставил очень симпатичную игру, а не тренирует Спартак.
      Если в Ростове сегодняшнее безволие и беззубость в атаке футболёров ему в очередной раз простят, то в Спартаке не простили бы, как не простили и ранее, когда он тренировал Спартак.
      А, вот, в Зените за ТАКОЕ сказали бы от имени ГТ - "Прошу отнестись с пониманием". )))))))))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +4744

      житель СПб 40 минут назад

      Поздравляю уфимцев и сочувствие ростовчанам! Они еще и отскочили в каком-то смысле - что вратарь не получил обязательную в данном случае красную..

      4
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      Рейтинг: +16837

      DVOK68 > житель СПб 33 минуты назад

      Чистейшую.

      1
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      Рейтинг: +6061

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      В этом весь Ростов и Карпин.Главная задача у него обыграть Спартак , с остальными как получится. Ростовчане ( болелы ) вам всегда что-то будет не хватать. Без претензий на что-то серьёзное, такое"золотое"болото. Попали в еврокубки так от израильтян вылетели. В клубе все довольны, по зп долгов нет , целей то же, всё ништяк...

      6
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      Рейтинг: +1902

      kazak161 49 минут назад

      Я не удивлен поражению Ростова, команда всегда проигрывает всем из нижней части в таблице, по моим по счетам из 11 таких игр Ростов проиграл 10 и одна ничья!

      2
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      Рейтинг: +246

      ростов 100/100 49 минут назад

      Настроение испорчено на всю ночь. Уфа играла лучше, им Победа нужна больше. Ну а ростовчане много ошибались в пасах, бегали по полю нарезая круги. Даже выделить не кого кто бы старался. Я просто поражаюсь от такой игры дома. Обидно.

      5
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      Рейтинг: +837

      Граф2019 > ростов 100/100 39 минут назад

      ты прав, жидко обделались...

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