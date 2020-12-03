Байрамян – лучший игрок РПЛ в ноябре

Красавчик Хорен! До и весь Ростов хорош в РПЛ
Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам ноября.
Этого звания удостоился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.
В прошлом месяце хавбек забил три гола в двух матчах против «Рубина» и «Динамо».
На награду также претендовали Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин и Илья Лантратов (оба – «Химки»).
Хорен Байрамян – лучший игрок ноября в #ТинькоффРПЛ!За игрока «Ростова» проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Илью Лантратова #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/fuXeoFYinp— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020