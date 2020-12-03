Байрамян – лучший игрок РПЛ в ноябре

Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам ноября.

Этого звания удостоился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

В прошлом месяце хавбек забил три гола в двух матчах против «Рубина» и «Динамо».

На награду также претендовали Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин и Илья Лантратов (оба – «Химки»).