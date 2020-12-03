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    Байрамян – лучший игрок РПЛ в ноябре

    Определен лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам ноября.

    Этого звания удостоился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

    В прошлом месяце хавбек забил три гола в двух матчах против «Рубина» и «Динамо».

    На награду также претендовали Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин и Илья Лантратов (оба – «Химки»).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2269

      bzfar 27 минут назад

      Красавчик Хорен! До и весь Ростов хорош в РПЛ

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      Рейтинг: +19176

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Хорен был великолепен!

      0
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      Рейтинг: +6048

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Ну опять субъективизм везде.
      В ноябре команды сыграли 3-4 игры, а не 2.
      Все игры выиграл только ФК Химки, ну и с какого бока здесь Байрамян ?
      Откинуть личную симпатию , но выбирать надо из Трошечкина, Глушакова и Мирзова.

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      Рейтинг: +149

      Снег 1 час назад

      Есть у него футбольное чутьё и желание. Валераверим нашёл ему место и определил действия правильно. Только грубовато он играет, когда-то до добра это не доведёт.

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      Рейтинг: -240

      net zenit1967 1 час назад

      кто такой?почему не знаю?!я всех великих знаю:дзюпа азмун малком аларм пудель -тьфу блин это же ....

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      Рейтинг: +14374

      vladimir-7 2 часа назад

      Байрамяна можно было бы назвать лучшим игроком, но уж очень много
      он стал играть в кость соперникам и получать желтые карточки.

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