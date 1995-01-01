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    Быстров – о том, почему не вошел в штаб Кержакова в «Томи»: «Пока не готов уделять футболу 24 часа в сутки»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров объяснил, почему не принял предложение Александра Кержакова стать его ассистентом в «Томи».

    — Вы были ассистентом Кержакова в юношеской сборной. В сентябре он возглавил «Томь». С собой звал помощником?

    — Да. Но пока я не готов уделять футболу 24 часа в сутки. Как и проводить много времени вдали от семьи. А в Томск ее не перевезешь — у детей школа.

    — Как Кержаков воспринял отказ?

    — Без обид. Мы постоянно на связи.

    — Вы-то его не отговаривали?

    — С какой стати?

    — Предпоследнее место «Томи» не смущало?

    — Ничуть. В любом случае для тренера, работавшего с юношеской сборной, ФНЛ – шаг вперед. А в таблице все поправимо.

    — Ну и как вам «Томь» имени Кержакова?

    — Ох, и оба вратаря, и защитники там порой такое творят! Даже не знаю, как это назвать. В ФНЛ вообще море необъяснимых ошибок.

    • Кержаков тренирует на взрослом уровне с этой осени.
    • «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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