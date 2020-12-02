Быстров – о том, почему не вошел в штаб Кержакова в «Томи»: «Пока не готов уделять футболу 24 часа в сутки»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров объяснил, почему не принял предложение Александра Кержакова стать его ассистентом в «Томи».

— Вы были ассистентом Кержакова в юношеской сборной. В сентябре он возглавил «Томь». С собой звал помощником?

— Да. Но пока я не готов уделять футболу 24 часа в сутки. Как и проводить много времени вдали от семьи. А в Томск ее не перевезешь — у детей школа.

— Как Кержаков воспринял отказ?

— Без обид. Мы постоянно на связи.

— Вы-то его не отговаривали?

— С какой стати?

— Предпоследнее место «Томи» не смущало?

— Ничуть. В любом случае для тренера, работавшего с юношеской сборной, ФНЛ – шаг вперед. А в таблице все поправимо.

— Ну и как вам «Томь» имени Кержакова?

— Ох, и оба вратаря, и защитники там порой такое творят! Даже не знаю, как это назвать. В ФНЛ вообще море необъяснимых ошибок.