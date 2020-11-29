Игроки «Наполи» вышли на матч с «Ромой» в футболках в стиле сборной Аргентины в память о Марадоне

Красавчики...вечная память легенде !!!!
Игроки «Наполи» почтили память умершего в среду Диего Марадоны, выйдя на матч девятого тура Серии А с «Ромой» в форме, выполненной в стиле сборной Аргентины.
Футболка была разработана техническим спонсором клуба Kappa еще год назад.
Перед игрой капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье положил цветы к плакату с фотографией аргентинца.
- Марадона выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 годы, выиграв Кубок УЕФА и дважды Серию А.
- Аргентинец стал чемпионом мира в 1986 году.