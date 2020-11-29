Игроки «Наполи» вышли на матч с «Ромой» в футболках в стиле сборной Аргентины в память о Марадоне

Игроки «Наполи» почтили память умершего в среду Диего Марадоны, выйдя на матч девятого тура Серии А с «Ромой» в форме, выполненной в стиле сборной Аргентины.

Футболка была разработана техническим спонсором клуба Kappa еще год назад.

Перед игрой капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье положил цветы к плакату с фотографией аргентинца.