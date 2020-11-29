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    Игроки «Наполи» вышли на матч с «Ромой» в футболках в стиле сборной Аргентины в память о Марадоне

    Игроки «Наполи» почтили память умершего в среду Диего Марадоны, выйдя на матч девятого тура Серии А с «Ромой» в форме, выполненной в стиле сборной Аргентины.

    Футболка была разработана техническим спонсором клуба Kappa еще год назад.

    Перед игрой капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье положил цветы к плакату с фотографией аргентинца.

    • Марадона выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 годы, выиграв Кубок УЕФА и дважды Серию А.
    • Аргентинец стал чемпионом мира в 1986 году.

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    Источник: Sky Sport italy

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    29.11.2020 23:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2229

      _Marqella_ 48 минут назад

      Красавчики...вечная память легенде !!!!

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      Рейтинг: +1255

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Без подколок.
      Великий ушел!
      К сожалению, и похороны сделали спектаклем.
      =(((

      0
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      Рейтинг: +871

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Светлая память великому мастеру футбола.

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