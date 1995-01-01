Тедеско: «Всех шокировала смерть Марадоны. Он всегда будет легендой»

Немец вспомнил про Марадону, а наши его, наверное, и не знали.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал смерть Диего Марадоны.
«Все были шокированы смертью Марадоны. Он много принeс и сделал для футбола. Особенно для Неаполя. Он всегда будет легендой», – сказал Тедеско.
- Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.
- Марадона выигрывал ЧМ-1986 со сборной.
- В честь него собираются переименовать домашний стадион «Наполи».
Тедеско: «Кокорин может играть нападающего, на позиции десятки или на фланге. Он очень вариативен»