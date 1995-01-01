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    Тедеско: «Всех шокировала смерть Марадоны. Он всегда будет легендой»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал смерть Диего Марадоны.

    «Все были шокированы смертью Марадоны. Он много принeс и сделал для футбола. Особенно для Неаполя. Он всегда будет легендой», – сказал Тедеско.

    • Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.
    • Марадона выигрывал ЧМ-1986 со сборной.
    • В честь него собираются переименовать домашний стадион «Наполи».

    Тедеско: «Кокорин может играть нападающего, на позиции десятки или на фланге. Он очень вариативен»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1844

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Немец вспомнил про Марадону, а наши его, наверное, и не знали.

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