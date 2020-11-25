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  • Непомнящий: «У сборной появился другой менталитет. На Евро к нам будут относиться как к фаворитам»

Непомнящий: «У сборной появился другой менталитет. На Евро к нам будут относиться как к фаворитам»

25 ноября 2020, 14:28
14

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о перспективах сборной России на Евро-2020.

– Сборная не выигрывает шесть матчей подряд. Как думаете, есть шансы показать себя с лучшей стороны на Евро?

– Когда мы терпели поражения перед мундиалем, я участвовал во всяких программах и всегда говорил: «Да, проблемы есть, но эта команда не безнадeжна». Сейчас понятно, что у неe появился другой менталитет.

Хотим мы этого, или нет, игроки очень чувствительны к СМИ. Хоть они и говорят, что ничего не читают и не смотрят – это абсолютно не так. Все всe читают, смотрят и слушают, Черчесов в том числе.

Сейчас другое внутреннее состояние в команде и те, кто в неe попадают только сейчас, тоже понимают, что это не мальчики для биться, а фигуры, к которым будут относиться очень серьeзно.

Это, к сожалению, станет проблемой на чемпионате Европы. Теперь все соперники понимают, что сборная России – серьeзная единица. К нам будут относиться как к фаворитам, а против фаворита всегда проще играть. Более сильной команде не зазорно проиграть, поэтому соперник в таком случае более раскован и организован.

Для нас это может стать проблемой. И для того, чтобы одерживать победы в такой ситуации, надо быть готовыми ментально, что нам никто не будет уступать. Нас ждeт очень непростое участие в чемпионате Европы.

Непомнящий – о Миранчуке: «Не одобряю его выбор. В Испании было бы гораздо легче проявить себя»

Источник: «Бизнес Онлайн»
Чемпионат Европы Россия Непомнящий Валерий
Комментарии (14)
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САДЫЧОК
1606303859
Непомнящий: «У сборной...совсем старый далёк от игры сборной стал.
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Валерий1965
1606310936
Если только молдаване, но они не попали на евро......
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NewLife
1606312210
Хочет устроиться пропаг@н.доном на срач тв.
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vladimir-7
1606313054
Да, к нашей сборной теперь будут относится как к фавориту среди слабых команд, типа Сан Марино, Гибралтар и Лихтенштейн.
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Каратель помойников
1606313785
Сербия уже отнеслась к нам как к фаворитам...фавориты чего или кого? Чабана или шашлычника?
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Lester84
1606316855
Его усатый покусал чтоли?
Ответить
Аид666
1606317695
Фавориты с Фаерскими островами или с Андоррой? Забыл к сожалению уточнить...
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Ссппааррттаакк
1606319972
Одним словом Не Помнящий Ишак.
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zigbert
1606393022
На всякий случай стелет соломку.
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Hektor 84
1606434416
Валерий сколько вам заплатили или что пообещали за такой бредовый рассказ?
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