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    Непомнящий: «У сборной появился другой менталитет. На Евро к нам будут относиться как к фаворитам»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о перспективах сборной России на Евро-2020.

    – Сборная не выигрывает шесть матчей подряд. Как думаете, есть шансы показать себя с лучшей стороны на Евро?

    – Когда мы терпели поражения перед мундиалем, я участвовал во всяких программах и всегда говорил: «Да, проблемы есть, но эта команда не безнадeжна». Сейчас понятно, что у неe появился другой менталитет.

    Хотим мы этого, или нет, игроки очень чувствительны к СМИ. Хоть они и говорят, что ничего не читают и не смотрят – это абсолютно не так. Все всe читают, смотрят и слушают, Черчесов в том числе.

    Сейчас другое внутреннее состояние в команде и те, кто в неe попадают только сейчас, тоже понимают, что это не мальчики для биться, а фигуры, к которым будут относиться очень серьeзно.

    Это, к сожалению, станет проблемой на чемпионате Европы. Теперь все соперники понимают, что сборная России – серьeзная единица. К нам будут относиться как к фаворитам, а против фаворита всегда проще играть. Более сильной команде не зазорно проиграть, поэтому соперник в таком случае более раскован и организован.

    Для нас это может стать проблемой. И для того, чтобы одерживать победы в такой ситуации, надо быть готовыми ментально, что нам никто не будет уступать. Нас ждeт очень непростое участие в чемпионате Европы.

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    Источник: «Бизнес Онлайн»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5495

      NewLife 2 минуты назад

      Хочет устроиться пропаг@н.доном на срач тв.

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      Рейтинг: +1677

      Валерий1965 24 минуты назад

      Если только молдаване, но они не попали на евро......

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      Рейтинг: +5369

      subbotaspartak 46 минут назад

      Все фавориты по сравнению с нами..... ну оговорился старый.

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      Рейтинг: +1905

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ага я видел игру с сербами)) Валера не пори чушь под старость лет

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      Рейтинг: +275

      99-й 2 часа назад

      Ага особенно после того как уже выигранную по сути группу слили

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      Рейтинг: +5637

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Непомнящий: «У сборной...совсем старый далёк от игры сборной стал.

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