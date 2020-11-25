Непомнящий: «У сборной появился другой менталитет. На Евро к нам будут относиться как к фаворитам»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о перспективах сборной России на Евро-2020.

– Сборная не выигрывает шесть матчей подряд. Как думаете, есть шансы показать себя с лучшей стороны на Евро?

– Когда мы терпели поражения перед мундиалем, я участвовал во всяких программах и всегда говорил: «Да, проблемы есть, но эта команда не безнадeжна». Сейчас понятно, что у неe появился другой менталитет.

Хотим мы этого, или нет, игроки очень чувствительны к СМИ. Хоть они и говорят, что ничего не читают и не смотрят – это абсолютно не так. Все всe читают, смотрят и слушают, Черчесов в том числе.

Сейчас другое внутреннее состояние в команде и те, кто в неe попадают только сейчас, тоже понимают, что это не мальчики для биться, а фигуры, к которым будут относиться очень серьeзно.

Это, к сожалению, станет проблемой на чемпионате Европы. Теперь все соперники понимают, что сборная России – серьeзная единица. К нам будут относиться как к фаворитам, а против фаворита всегда проще играть. Более сильной команде не зазорно проиграть, поэтому соперник в таком случае более раскован и организован.

Для нас это может стать проблемой. И для того, чтобы одерживать победы в такой ситуации, надо быть готовыми ментально, что нам никто не будет уступать. Нас ждeт очень непростое участие в чемпионате Европы.

Непомнящий – о Миранчуке: «Не одобряю его выбор. В Испании было бы гораздо легче проявить себя»