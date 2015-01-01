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    «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

    Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В 1/8 финала главного клубного турнира Европы вышли четыре команды: «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».

    • «Челси» победил «Ренн» со счетом 2:1.
    • «Севилья» обыграла «Краснодар» (2:1), забив победный гол на 90+5-й минуте.
    • «Барселона» разгромила киевское «Динамо», отправив в ворота украинского клуба четыре безответных мяча.
    • «Ювентус» победил «Ференцварош» благодаря голу Мораты на 90+2-й минуте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      kliker 58 минут назад

      А сегодня вообще все фавориты выиграли. Праздник экспрессов.

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