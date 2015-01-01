«Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

А сегодня вообще все фавориты выиграли. Праздник экспрессов.
Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В 1/8 финала главного клубного турнира Европы вышли четыре команды: «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».
- «Челси» победил «Ренн» со счетом 2:1.
- «Севилья» обыграла «Краснодар» (2:1), забив победный гол на 90+5-й минуте.
- «Барселона» разгромила киевское «Динамо», отправив в ворота украинского клуба четыре безответных мяча.
- «Ювентус» победил «Ференцварош» благодаря голу Мораты на 90+2-й минуте.