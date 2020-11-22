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  • РПЛ. «Ростов» благодаря дублю Байрамяна победил в гостях «Рубин» и поднялся на пятое место

РПЛ. «Ростов» благодаря дублю Байрамяна победил в гостях «Рубин» и поднялся на пятое место

22 ноября 2020, 20:53
40

В матче 15-го тура чемпионата России «Рубин» дома проиграл «Ростову» – 0:2. Два гола в этой встрече забил полузащитник Хорен Байрамян.

«Ростов» набрал 26 очков и поднялся на пятое место. «Рубин» идет десятым (21 очко).

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Байрамян, 55; 0:2 – Байрамян, 76.

Рубин: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев (Косарев, 58), Бакаев (Климов, 84), Макаров, Самошников (Меркулов, 83), Йевтич (Коновалов, 68), Абильдгор.

Ростов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Алеесами (Поярков, 63), Байрамян, Еременко (Гигович, 63), Тугарев (Альмквист, 62), Норманн, Хашимото (Глебов, 25), Полоз.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Байрамян Хорен
Комментарии (40)
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ySS
1606067786
С победой, ростовчане!
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Просто-333
1606067788
Ростов с победой! Молодцы!!!
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portero
1606067800
Ростов с победой!!! Удачи в следующих играх!
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ростов 100/100
1606067835
ВСЕХ БОЛЕЛ РОСТОВА С ПОБЕДОЙ!!!!
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docndoc
1606068377
Отличная игра Ростова. Команда одна из самых обученных в лиге. Сразу видно по игре, чего хочет Карпин, а самое главное - он сумел это донести до игроков. Отличное движение, самоотдача; в случае потери мяча игрок тут же бросается в отбор, невзирая на расстояние и скорость соперника до исправления ошибки. И независимо от счёта игра до финального свистка. Вот как перерывы в чемпионате надо использовать, а не в отпуска мотаться и команду распускать...
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ola1a
1606068395
Байрамян, Норманн топ. Ростов с победой!
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knikos
1606068498
Не понимаю , почему лучшими игроками выбирают тех , кто забил ? Ну явно же было видно , не умаляя заслуг Байрамяна , что Норманн лучший ! Нап обязан забивать ( не о ЗЕ Болоте будет сказано ) , а Норманн вёл игру , он был ВЕЗДЕ , где мяч , все атаки проходили через него , да и в обороне хорошо сыграл , а сколько отборов и перехватов ? Чёрт знает ...
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GoLenaStop
1606068900
Ростсельмаш, спасибо за победу! Вижу формирование команды, так держать! Байрамян, Ես քեզ սիրում եմ!! Командам - спасибо за игру! С ув.
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kazak161
1606068999
Ростов с победой, Байрамян и Норманн сегодня лучшие в составе!
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alex1951
1606069787
Карпуша! Валерыч! Родина ждет тебя. Возвращайся. Ты - Главный тренер сборной!
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