РПЛ. «Ростов» благодаря дублю Байрамяна победил в гостях «Рубин» и поднялся на пятое место

В матче 15-го тура чемпионата России «Рубин» дома проиграл «Ростову» – 0:2. Два гола в этой встрече забил полузащитник Хорен Байрамян.

«Ростов» набрал 26 очков и поднялся на пятое место. «Рубин» идет десятым (21 очко).

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Байрамян, 55; 0:2 – Байрамян, 76.

Рубин: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев (Косарев, 58), Бакаев (Климов, 84), Макаров, Самошников (Меркулов, 83), Йевтич (Коновалов, 68), Абильдгор.

Ростов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Алеесами (Поярков, 63), Байрамян, Еременко (Гигович, 63), Тугарев (Альмквист, 62), Норманн, Хашимото (Глебов, 25), Полоз.

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