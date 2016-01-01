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    РПЛ. «Ростов» благодаря дублю Байрамяна победил в гостях «Рубин» и поднялся на пятое место

    В матче 15-го тура чемпионата России «Рубин» дома проиграл «Ростову» – 0:2. Два гола в этой встрече забил полузащитник Хорен Байрамян.

    «Ростов» набрал 26 очков и поднялся на пятое место. «Рубин» идет десятым (21 очко).

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Байрамян, 55; 0:2 – Байрамян, 76.

    Рубин: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев (Косарев, 58), Бакаев (Климов, 84), Макаров, Самошников (Меркулов, 83), Йевтич (Коновалов, 68), Абильдгор.

    Ростов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Алеесами (Поярков, 63), Байрамян, Еременко (Гигович, 63), Тугарев (Альмквист, 62), Норманн, Хашимото (Глебов, 25), Полоз.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1826

      Бриг 14 минут назад

      Карпин хорош, конечно. Но победили все-таки Рубин (при всем уважении) а не ... Смотрим дальше. А в сборной? Почему нет? Человек созрел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2184

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ростов и ростовчан с победой. Молодцы, хорошая игра. Следующая игра буде труднее. Сейчас Динамо на подъёме. Соседи по таблице. Победите-будете в зоне ЕК, проиграете -можете скатиться до 8 места. Так что не расслабляться , не праздновать победу, а готовиться к новой иге.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8715

      alex1951 1 час назад

      Карпуша! Валерыч!
      Родина ждет тебя.
      Возвращайся.
      Ты - Главный тренер сборной!

      4
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      ...
      Рейтинг: +6021

      knikos > alex1951 1 час назад

      Эту идею я высказывал ещё когда он Спам тренировал . Даже несмотря на какие-то провалы , типа с Порто . Он не боится принимать решения и отвечает за них и результат .Мужик !

      5
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      ...
      Рейтинг: +1555

      аларм дубль2 > knikos 1 час назад

      КОСТЯН ТЫ ПРАВ НА ВСЕ СТО!ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО ТРЕНЕРА НАДО И В СБОРНУЮ ТРЕНЕРОМ!ХВАТИТ ЕРУНДОЙ ЗАНИМАТЬСЯ!НАДО ВЫИГРЫВАТЬ НАЧИНАТЬ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8715

      alex1951 > knikos 1 час назад

      Вот ,товарищ,впервые соглашусь......
      На его родине футбол опустили ниже плинтуса.....
      Валеру обидели еще в начале 90х....А он гордый товарищ...
      Но наше Гэ. продолжает рулить,так что его возвращение - это извращение )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1845

      kazak161 1 час назад

      Ростов с победой, Байрамян и Норманн сегодня лучшие в составе!

      10
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    • ...
      Рейтинг: +6390

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш, спасибо за победу!
      Вижу формирование команды, так держать!
      Байрамян, Ես քեզ սիրում եմ!!
      Командам - спасибо за игру!
      С ув.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +9232

      paracetamol 1 час назад

      Хорен Байрамян - самый лучший из армян. А рубиновым надо было силы с Зенитом поберечь, пиррова была победа!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6390

      GoLenaStop > paracetamol 1 час назад

      -Армяне лучше, чем норманны!
      -Чем лучше?
      - Чем норманны!
      Хи! Я обещала лично постричь Хорена, если сделает хет-трик!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6021

      knikos 2 часа назад

      Не понимаю , почему лучшими игроками выбирают тех , кто забил ? Ну явно же было видно , не умаляя заслуг Байрамяна , что Норманн лучший ! Нап обязан забивать ( не о ЗЕ Болоте будет сказано ) , а Норманн вёл игру , он был ВЕЗДЕ , где мяч , все атаки проходили через него , да и в обороне хорошо сыграл , а сколько отборов и перехватов ? Чёрт знает ...

      7
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      ...
      Рейтинг: +951

      nominum > knikos 1 час назад

      Если б забили два разных игрока, то Норманна однозначно признали бы лучшим. Но дубль. Да ещё и от игрока, который был по полезности следующим за Норманном.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6021

      knikos > nominum 1 час назад

      По итогам чемпов есть номинации : "Лучший бомбардир" и " Лучший игрок" , так ? И это часто разные футболисты ! А вот непосредственно в матчах всё по-другому !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +149

      ola1a 2 часа назад

      Байрамян, Норманн топ. Ростов с победой!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1744

      docndoc 2 часа назад

      Отличная игра Ростова. Команда одна из самых обученных в лиге. Сразу видно по игре, чего хочет Карпин, а самое главное - он сумел это донести до игроков. Отличное движение, самоотдача; в случае потери мяча игрок тут же бросается в отбор, невзирая на расстояние и скорость соперника до исправления ошибки. И независимо от счёта игра до финального свистка. Вот как перерывы в чемпионате надо использовать, а не в отпуска мотаться и команду распускать...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6390

      GoLenaStop > docndoc 1 час назад

      Пасиба, брат! Валера из Спартака держит планку НАШЕГО футбола!
      Ростсельмаш!!!
      С ув.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Ялта-Питер 2 часа назад

      Все таки , Карпин стал не плохим тренером !

      4
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      ...
      Рейтинг: +6021

      knikos > Ялта-Питер 1 час назад

      Неплохим ? Да он и в Спаме был хорошим тренером . Он же не виноват , что там обстановочка ещё та , "духовитая" , чиновников-прихлебателей-самодуров дофига. А в Ростове у него полный карт-бланш ! Вот он и раскрылся сполна ! Полная свобода и полная ответственность . Молодец !

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