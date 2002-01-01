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    Александр Кержаков: «Все задачи сборной России пока выполнены. С выходом из группы на Евро проблем не будет»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков оценил последние результаты сборной России. По его мнению, на Евро-2020 команда выйдет из группы.

    «Удивлен результатом матча с Сербией (0:5). Давайте исходить из того, что промежуточные задачи сборной выполнены. Команда попала на Евро. Следующая задача – хорошо выступить на Евро. Потом будет задача попасть на чемпионат мира. Все промежуточные задачи пока выполнены.

    Да, бывают проблемы. Всегда они существуют. Нет идеального. Разве что у «Баварии» концовка прошлого сезона. Все сталкиваются с проблемами. Хорошо, что такое случилось сейчас, а не на Евро.

    Если Евро пройдет в планирующемся формате, то с двумя домашними играми у России проблем вообще не будет. Не будет проблем с выходом из группы. Домашние матчи мы играем очень хорошо», – сказал Кержаков Сергею Егорову.

    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной.
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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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