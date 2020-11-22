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  • Александр Кержаков: «Все задачи сборной России пока выполнены. С выходом из группы на Евро проблем не будет»

Александр Кержаков: «Все задачи сборной России пока выполнены. С выходом из группы на Евро проблем не будет»

22 ноября 2020, 01:41
20

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков оценил последние результаты сборной России. По его мнению, на Евро-2020 команда выйдет из группы.

«Удивлен результатом матча с Сербией (0:5). Давайте исходить из того, что промежуточные задачи сборной выполнены. Команда попала на Евро. Следующая задача – хорошо выступить на Евро. Потом будет задача попасть на чемпионат мира. Все промежуточные задачи пока выполнены.

Да, бывают проблемы. Всегда они существуют. Нет идеального. Разве что у «Баварии» концовка прошлого сезона. Все сталкиваются с проблемами. Хорошо, что такое случилось сейчас, а не на Евро.

Если Евро пройдет в планирующемся формате, то с двумя домашними играми у России проблем вообще не будет. Не будет проблем с выходом из группы. Домашние матчи мы играем очень хорошо», – сказал Кержаков Сергею Егорову.

  • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной.
  • Теперь сборная России соберется весной.
  • «Томь» идет в зоне вылета ФНЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Томь Кержаков Александр
Комментарии (20)
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paracetamol
1606001081
Все будет хорошо, Саша, только если лысого физрука пнут под зад!
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Алехсбургер.
1606017364
Отметил победу над Спартаком-2?....
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Hektor 84
1606019644
Епанутый!!! Ни игры ни результата. На евро вышли из группы с грандом и дворовыми командами со второго места Больше с жеребьевкой так не повезет. На домашний чемпионат мира попали благодаря тому что хозяева. Та и на нем повезло с жеребьевкой, фифа сделал подарок в виде Египта и Саудитов. Не пойму какие задачи были? Слить лигу наций? В итоге слили с позором. Еще и не понятный товарняк с Молдовой. Кому нужна была эта игра? Просто когда то везение должно было закончиться. Вот теперь к отбору чемпионата мира мы в третьей корзине. Если при предыдущих жеребьёвках нашей сборной одна топ сборная из первой корзины падала, то теперь будет и со второй корзины топ выпадать. Такая по ходу задача стояла. Дальше будет только хуже. Пока вот такие пассажиры как кержачок дают такие оценки результатам сборной с футболом в стране будет полная ж о п а!!!
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ajax707
1606027741
с головой совсем беда
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Иван Петров 1986
1606029024
Ну он же сам тренер.
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vmonomah17
1606030103
Лучше бы он о томи думал
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CSKA №1
1606031557
1 из этих домашних матчей с Бельгией!!!Не забывайте об этом!!!
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Snek
1606033416
Так проблемы не носят эпизодического характера - текущие проблемы - это проблемы последние 4 года, когда Саламыч у руля.
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BRO_football
1606040002
Ну да, провести 6 матчей без побед тоже было одной из задач, с которой усатый хорошо справился
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evgevg13
1606100656
Они все курят что то одно...
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