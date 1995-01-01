Серия А. «Ювентус» победил «Кальяри» и занял вторую строчку, у Роналду дубль

«Ювентус» в первом матче после паузы на матчи сборных обыграл «Кальяри». Оба гола забил Криштиану Роналду.
Туринцы поднялись на второе место. «Кальяри» остался 11-м.
Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур
Голы: 1:0 – Роналду, 38; 2:0 – Роналду, 42.
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«Ювентус» в первом матче после паузы на матчи сборных обыграл «Кальяри». Оба гола забил Криштиану Роналду.
Туринцы поднялись на второе место. «Кальяри» остался 11-м.
Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур
Голы: 1:0 – Роналду, 38; 2:0 – Роналду, 42.