Серия А. «Ювентус» победил «Кальяри» и занял вторую строчку, у Роналду дубль

«Ювентус» в первом матче после паузы на матчи сборных обыграл «Кальяри». Оба гола забил Криштиану Роналду.

Туринцы поднялись на второе место. «Кальяри» остался 11-м.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Ювентус – Кальяри – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 38; 2:0 – Роналду, 42.

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