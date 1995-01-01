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    Серия А. «Ювентус» победил «Кальяри» и занял вторую строчку, у Роналду дубль

    «Ювентус» в первом матче после паузы на матчи сборных обыграл «Кальяри». Оба гола забил Криштиану Роналду.

    Туринцы поднялись на второе место. «Кальяри» остался 11-м.

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Ювентус – Кальяри – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 38; 2:0 – Роналду, 42.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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