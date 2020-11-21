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  • Павлюченко: «Соболева в Европе никто не просматривает. За РПЛ нихрена не следят»

Павлюченко: «Соболева в Европе никто не просматривает. За РПЛ нихрена не следят»

21 ноября 2020, 00:14
8

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил перспективы Александра Соболева отправиться в Европу. По словам экс-спартаковца, за РПЛ там не следят.

– А Соболев способен?

– Смотря в каком чемпионате. Поехать в Англию, Испанию – мне кажется, нет. Мало верится. Думаю, его даже никто не просматривает.

Уезжать в Европу... Когда мы выступили на Евро хорошо, о нас начали говорить, писать. А так ты играешь в «Спартаке», не играешь в Лиге чемпионов, нигде.

За нашим чемпионатом ни хрена не следят! Когда играл в Англии, то там о наших футболистах даже не знают.

  • Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
  • Соболев в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал результативный пас.
  • Павлюченко играл в АПЛ за «Тоттенхэм».

«Сюрприз мужу». Жена Соболева встретила его из сборной лепестками цветов на полу и постели

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (8)
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_Marqella_
1605919770
Да,было у нас хорошее поколение футболистов...СуперПав в Тотенхеме,Шава в Арсенале,Жирков в Челси, Керж с Севильей выиграл кубок УЕФА,даже Погребняк успел немного попылить в Германии за Штутгарт,можно даже Семака добавить, за ПСЖ поиграл сезон,может и ещё кто то сейчас не вспомню а да Сычёв вроде во Франции мог поиграть,но вроде не сложилось, Марсель вроде..НО могу путать........Сейчас прочитала почему Головин не играет,так написано, травма запястья....так это же рука,наложи жёсткую повязку и иди бегай,люди со сломанными носами играют в маске...А сейчас Соболев,Заболотный,Дзюба и т.д.грустно...
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1-3-5-2
1605934267
Сказал человек, у которого переводчик больше бегал на тренировках, чем он сам
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nemolod
1605939648
Кто бы в этом сомневался-никому неинтересно следить за чемпионатом,где нет качественного футбола!
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Axe111
1605942963
Все правильно, зачем следить за этой помойкой
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ItalianFootball
1605943111
Авторитетный источник.
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Hektor 84
1605964059
Так как ему себя в сборной проявить? Если лысый чабан его на поле не выпускает. Раньше отмазка была типа конфликт со шлюбой. А теперь не понятно. По ходу у чабана у самого конфликт со своей головой.
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