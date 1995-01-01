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    Павлюченко: «Соболева в Европе никто не просматривает. За РПЛ нихрена не следят»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил перспективы Александра Соболева отправиться в Европу. По словам экс-спартаковца, за РПЛ там не следят.

    – А Соболев способен?

    – Смотря в каком чемпионате. Поехать в Англию, Испанию – мне кажется, нет. Мало верится. Думаю, его даже никто не просматривает.

    Уезжать в Европу... Когда мы выступили на Евро хорошо, о нас начали говорить, писать. А так ты играешь в «Спартаке», не играешь в Лиге чемпионов, нигде.

    За нашим чемпионатом ни хрена не следят! Когда играл в Англии, то там о наших футболистах даже не знают.

    • Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
    • Соболев в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал результативный пас.
    • Павлюченко играл в АПЛ за «Тоттенхэм».

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    Источник: Бомбардир.ру

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