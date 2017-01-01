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    Ребров – о Максименко: «Мальчик, который сидел за твоей спиной, вдруг выходит вместо тебя. Чудовищные ощущения»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как отреагировал на появление в основе красно-белых голкипера Александра Максименко.

    «Никакой обиды на Риомми (бывший тренер вратарей «Спартака» – прим. «Бомбардира») быть не может. Он помог и мне до конца раскрыться, и заметил потенциал в Макси – дал ему шанс. Как мы видим сейчас, это была не просто авантюра.

    Я, конечно, переживал. Публично не показывал, но когда пришел домой после той предыгровой тренировки, испытывал чудовищные ощущения. Представьте: мальчик, который сидел за твоей спиной, которого еще пару месяцев назад мало кто знал, вдруг выходит вместо тебя.

    Помогло то, что это было не в первый раз. Я вообще в карьере много сидел в запасе, но никогда не сдавался, много анализировал и использовал время с толком – учился и пробовал что-то менять, что-то улучшать. Например, в «Сатурне» меня как-то удалили, встал Чилюшкин и дальше продолжил играть. Я очень сильно переживал, но тогда и научился овладевать собой.

    Худшее, что может случиться с запасным вратарем, это начать желать зла основному. Наверное, кто-то так и думает, что запасной сидит на лавке и мечтает, чтобы основной пропустил три удара между рук, и его больше никогда не поставили. Нет, ребят, такого нет. По крайней мере, со мной и в моих командах точно не было», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

    • Максименко – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду дебютировал в октябре 2017 года.
    • В текущем сезоне РПЛ голкипер пропустил 12 голов в 14 матчах.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      Fusballer 15 минут назад

      И только усатый в упор не замечает молодых, талантливых вратарей (или делает вид, что не замечает).

      0
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      Рейтинг: +4840

      Добрый Бобер 56 минут назад

      Хорошо, если так. Мысли-то, правильные.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16549

      silver29 1 час назад

      Ну так еще у Пахмутовой в песне сказано "придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть". Это диалектика.

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