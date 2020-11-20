Джикия – о капитанстве в сборной: «Постоянный капитан – не я. Просто так сложилось»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему стал капитаном в сборной России.

— Как ты думаешь, за какие качества тебе доверили роль лидера сначала в клубе, а теперь и в национальной команде?

— Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

— И все-таки — в чем заключаются твой статус лидера?

— Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться, и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».