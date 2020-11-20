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    Джикия – о капитанстве в сборной: «Постоянный капитан – не я. Просто так сложилось»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему стал капитаном в сборной России.

    — Как ты думаешь, за какие качества тебе доверили роль лидера сначала в клубе, а теперь и в национальной команде?

    — Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

    — И все-таки — в чем заключаются твой статус лидера?

    — Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться, и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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