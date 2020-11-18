Лазович – о Дзюбе: «Если Черчесов хотел помочь ему, не надо было убирать его из сборной»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович высказался о ситуации с невызовом форварда Артема Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России.

— Вы знаете о ситуации с Артемом Дзюбой?

— Кое-что слышал. У меня нет комментариев на этот счет. Могу сказать, что он – очень важный игрок для сборной России в последние четыре-пять лет.

Знаете, когда вы начинаете думать о личной жизни других людей, о том, чем они занимаются дома – это слишком глупо. Он футболист, смотрите за ним на футбольном поле. Я не хочу что-то говорить, так как не знаю всей истории полностью, но поддерживаю его. Думаю, что было неправильным убрать его из сборной.

— Черчесов говорит, что хотел помочь ему.

— Если он хочет помочь ему, не надо было убирать его из сборной. Это то же самое, если бы вы мне сегодня позвонили и попросили об интервью, а я вам отказал бы, потому что хотел вам помочь. Это бессмысленно. Помоги ему вызовом в команду.

Сегодня в Белграде состоится матч Сербия – Россия. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»