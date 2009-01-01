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    Лазович – о Дзюбе: «Если Черчесов хотел помочь ему, не надо было убирать его из сборной»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович высказался о ситуации с невызовом форварда Артема Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России.

    — Вы знаете о ситуации с Артемом Дзюбой?

    — Кое-что слышал. У меня нет комментариев на этот счет. Могу сказать, что он – очень важный игрок для сборной России в последние четыре-пять лет.

    Знаете, когда вы начинаете думать о личной жизни других людей, о том, чем они занимаются дома – это слишком глупо. Он футболист, смотрите за ним на футбольном поле. Я не хочу что-то говорить, так как не знаю всей истории полностью, но поддерживаю его. Думаю, что было неправильным убрать его из сборной.

    — Черчесов говорит, что хотел помочь ему.

    — Если он хочет помочь ему, не надо было убирать его из сборной. Это то же самое, если бы вы мне сегодня позвонили и попросили об интервью, а я вам отказал бы, потому что хотел вам помочь. Это бессмысленно. Помоги ему вызовом в команду.

    • Сегодня в Белграде состоится матч Сербия – Россия. Начало – в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +80619

      zigbert 19 минут назад

      А что мог сделать Черчесов, пойти против общественного мнения? В Зените его осудили.

      0
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      Рейтинг: +16409

      silver29 1 час назад

      Поддержи шлюбу звучит как подержи у шлюбы (((( тьфу мерзость геюжная

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      Рейтинг: +432

      RJM555 1 час назад

      Мне до Дзюбы дела нет и тем более осуждать, но главный тренер показал всю свою падлючию сущность, человека без каких-либо принципов........так нельзя!!! Думаю футболисты задумаются, что он им не опора и сольют его и даже жалко не будет. Да и как тренер никудышный......

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6743

      FanatSerj 1 час назад

      Да нахрен Дзюбу, прям пуп земли помогать ему, тем более по такому поводу он там не от рака умирает, а всего лишь передернул на камеру, чтобы ему всей страной помогать, справится, от этого ещё не умирали ))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5169

      NewLife 1 час назад

      Свидетели есть ? Я свидетель, а что случилось ?

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      Рейтинг: +80619

      zigbert > NewLife 18 минут назад

      Вот именно.

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