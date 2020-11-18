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  • Лазович – о Дзюбе: «Если Черчесов хотел помочь ему, не надо было убирать его из сборной»

Лазович – о Дзюбе: «Если Черчесов хотел помочь ему, не надо было убирать его из сборной»

18 ноября 2020, 14:11
9

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович высказался о ситуации с невызовом форварда Артема Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России.

— Вы знаете о ситуации с Артемом Дзюбой?

— Кое-что слышал. У меня нет комментариев на этот счет. Могу сказать, что он – очень важный игрок для сборной России в последние четыре-пять лет.

Знаете, когда вы начинаете думать о личной жизни других людей, о том, чем они занимаются дома – это слишком глупо. Он футболист, смотрите за ним на футбольном поле. Я не хочу что-то говорить, так как не знаю всей истории полностью, но поддерживаю его. Думаю, что было неправильным убрать его из сборной.

— Черчесов говорит, что хотел помочь ему.

— Если он хочет помочь ему, не надо было убирать его из сборной. Это то же самое, если бы вы мне сегодня позвонили и попросили об интервью, а я вам отказал бы, потому что хотел вам помочь. Это бессмысленно. Помоги ему вызовом в команду.

  • Сегодня в Белграде состоится матч Сербия – Россия. Начало – в 22:45 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Зенит Сербия Дзюба Артем Лазович Данко Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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NewLife
1605698569
Свидетели есть ? Я свидетель, а что случилось ?
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FanatSerj
1605699260
Да нахрен Дзюбу, прям пуп земли помогать ему, тем более по такому поводу он там не от рака умирает, а всего лишь передернул на камеру, чтобы ему всей страной помогать, справится, от этого ещё не умирали ))
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RJM555
1605700637
Мне до Дзюбы дела нет и тем более осуждать, но главный тренер показал всю свою падлючию сущность, человека без каких-либо принципов........так нельзя!!! Думаю футболисты задумаются, что он им не опора и сольют его и даже жалко не будет. Да и как тренер никудышный......
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zigbert
1605704149
А что мог сделать Черчесов, пойти против общественного мнения? В Зените его осудили.
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a s
1605727283
Ecли делаeте cтавки >>> stavka-info.ru
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general.lizyukov
1605727554
Ты идиот? И так всю неделю везде эту хрень полоскали, другой новости не было, надо было, чтобы и на сборную перекинулось. Всё правильно сделали: игрочишке дали время подумать и осознать, что и когда можно снимать, да и чем не должен заниматься взрослый женатый мужик, публика пар стравила в "искрометных" шутках, все передохнули и забыли.
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sploshnovalena
1605731769
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