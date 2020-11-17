Бадри Кварацхелия: «Мечта – увидеть Хвичу в «Барселоне». Но он болеет за «Реал»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о том, в какой команде хотел бы видеть своего сына.

«Мечта – это, конечно, «Барселона», за которую я болею, но все мои сыновья, включая Хвичу, за «Реал». Вообще мне важно, чтобы Хвича играл в хороший футбол, было бы здорово попробовать силы в Европе. Нужна команда, в которой он будет играть.

Переходить можно и в средний европейский клуб – я буду рад. Но сейчас рад, что он неплохо играет в России. «Рубин» – сильная команда с именем, гранд. Помню, что всегда шeл в тройке, боролся за Лигу чемпионов.

Помню ли, как «Рубин» играл с «Барселоной»? Ха-ха, не хочу вспоминать тот результат, но вообще я очень радовался за игравшего в том матче грузина Сулуквадзе. Могу прямо сейчас вспомнить все моменты той игры с его участием», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью «Чемпионату».

Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

На Кварацхелию претендуют «Сассуоло», «Удинезе» и «Торино».

«Я увидел его слeзы и сам заплакал». Отец Кварацхелии – о прощании Хвичи с Семиным