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    Бадри Кварацхелия: «Мечта – увидеть Хвичу в «Барселоне». Но он болеет за «Реал»

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о том, в какой команде хотел бы видеть своего сына.

    «Мечта – это, конечно, «Барселона», за которую я болею, но все мои сыновья, включая Хвичу, за «Реал». Вообще мне важно, чтобы Хвича играл в хороший футбол, было бы здорово попробовать силы в Европе. Нужна команда, в которой он будет играть.

    Переходить можно и в средний европейский клуб – я буду рад. Но сейчас рад, что он неплохо играет в России. «Рубин» – сильная команда с именем, гранд. Помню, что всегда шeл в тройке, боролся за Лигу чемпионов.

    Помню ли, как «Рубин» играл с «Барселоной»? Ха-ха, не хочу вспоминать тот результат, но вообще я очень радовался за игравшего в том матче грузина Сулуквадзе. Могу прямо сейчас вспомнить все моменты той игры с его участием», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью «Чемпионату».

    • Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • На Кварацхелию претендуют «Сассуоло», «Удинезе» и «Торино».

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    Источник: «Чемпионат»

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