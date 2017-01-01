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    «Я увидел его слeзы и сам заплакал». Отец Кварацхелии – о прощании Хвичи с Семиным

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о реакции сына на уход Юрия Семина из «Локомотива».

    «Конечно, я переживал, когда ему в «Локомотиве» говорили: «Оставайся на год просмотра». А после этого был рад, что сын оказался в «Рубине», где ему дают играть в футбол.

    Общался ли с Сeминым? Нет, моe общение с российским футболом – через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Сeминым, что у тренера выступили слeзы. «Пап, я увидел его слeзы и сам заплакал», – рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

    Что касается выбора «Локомотива», то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в «Локомотиве». Тем более тренировал Сeмин, которого я видел в «Габале», и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками.

    Не буду говорить, какие ещe команды нас звали, но мы выбрали «Локо», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью «Чемпионату».

    • Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • На Кварацхелию претендуют «Сассуоло», «Удинезе» и «Торино».

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    Источник: «Чемпионат»

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